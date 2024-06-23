https://ria.ru/20240623/yarovaya-1954919996.html

Яровая: американцы должны призвать политиков к ответу за поддержку террора

Яровая: американцы должны призвать политиков к ответу за поддержку террора - РИА Новости, 23.06.2024

Яровая: американцы должны призвать политиков к ответу за поддержку террора

США взяли на себя роль финансиста международного терроризма, граждане страны должны призвать политиков к ответу, сообщила журналистам вице-спикер ГД Ирина... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:19

2024-06-23T21:19

2024-06-23T21:24

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США взяли на себя роль финансиста международного терроризма, граждане страны должны призвать политиков к ответу, сообщила журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая, комментируя теракты в Дагестане и Севастополе. "США взяли на себя роль финансиста международного терроризма, а значит, организатора самых страшных преступлений… Терроризм - это зло, которое должно уничтожаться всем миром. Граждане США и Европы должны очнуться от забвения разума и призвать к ответственности политиков своих стран за поощрение терроризма", - сказала Яровая.

https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html

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в мире, сша, севастополь, европа, ирина яровая, госдума рф