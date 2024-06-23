https://ria.ru/20240623/yaponiya-1954836638.html
Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера
Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера - РИА Новости, 23.06.2024
Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера
Лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии после перевыборов в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:29
2024-06-23T12:29
2024-06-23T12:29
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии после перевыборов в сентябре и, соответственно, на посту главы правительства, такие данные обнародовало агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения. За то, чтобы он "как можно скорее ушел в отставку", выступают 36,6%. Рейтинг кабинета министров составил 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей предыдущего исследования в прошлом году, 62,4% отказали правительству в доверии. Негативно оценивают респонденты и меры кабинета министров. Так, 69,6% считают неэффективными меры по поддержке населения в связи с ростом цен, лишь 27,1% признают их пользу. Более 90% считают недостаточной реформу для более прозрачного распределения партийный средств, проведенную правящей партии, эффективными меры признают лишь 7,6%. Число опрошенных не сообщается. В сентябре в правящей Либерально-демократической партии состоятся плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства.
https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910476652.html
https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907559986.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фумио кисида
Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера
Киодо: лишь десять процентов японцев хотят, чтобы Кисида остался премьером
ТОКИО, 23 июн – РИА Новости.
Лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии после перевыборов в сентябре и, соответственно, на посту главы правительства, такие данные обнародовало агентство Киодо
по результатам собственного исследования общественного мнения.
За то, чтобы он "как можно скорее ушел в отставку", выступают 36,6%.
Рейтинг кабинета министров составил 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей предыдущего исследования в прошлом году, 62,4% отказали правительству в доверии.
Негативно оценивают респонденты и меры кабинета министров. Так, 69,6% считают неэффективными меры по поддержке населения в связи с ростом цен, лишь 27,1% признают их пользу. Более 90% считают недостаточной реформу для более прозрачного распределения партийный средств, проведенную правящей партии, эффективными меры признают лишь 7,6%.
Число опрошенных не сообщается.
В сентябре в правящей Либерально-демократической партии состоятся плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства.