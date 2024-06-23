https://ria.ru/20240623/yaponiya-1954836638.html

Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера

Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера - РИА Новости, 23.06.2024

Большинство японцев не хотят, чтобы Кисида остался на посту премьера

Лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии после перевыборов в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:29

2024-06-23T12:29

2024-06-23T12:29

в мире

фумио кисида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910505399_221:332:2898:1838_1920x0_80_0_0_4f28751d1faafa975c698ec74581a45f.jpg

ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Лишь 10,4% японцев хотели бы, чтобы премьер-министр Фумио Кисида остался на посту председателя правящей Либерально-демократической партии после перевыборов в сентябре и, соответственно, на посту главы правительства, такие данные обнародовало агентство Киодо по результатам собственного исследования общественного мнения. За то, чтобы он "как можно скорее ушел в отставку", выступают 36,6%. Рейтинг кабинета министров составил 22,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателей предыдущего исследования в прошлом году, 62,4% отказали правительству в доверии. Негативно оценивают респонденты и меры кабинета министров. Так, 69,6% считают неэффективными меры по поддержке населения в связи с ростом цен, лишь 27,1% признают их пользу. Более 90% считают недостаточной реформу для более прозрачного распределения партийный средств, проведенную правящей партии, эффективными меры признают лишь 7,6%. Число опрошенных не сообщается. В сентябре в правящей Либерально-демократической партии состоятся плановые выборы председателя партии, он же станет и главой правительства.

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910476652.html

https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907559986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида