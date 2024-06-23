https://ria.ru/20240623/vzryvy-1954849021.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 23.06.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:57

2024-06-23T13:57

2024-06-23T13:57

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышна серия взрывов, возможно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 12.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

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