https://ria.ru/20240623/vzryvy-1954849021.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 23.06.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:57
2024-06-23T13:57
2024-06-23T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышна серия взрывов, возможно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 12.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги слышна серия взрывов