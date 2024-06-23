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Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов - РИА Новости, 23.06.2024
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13:52 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/vybory-1954848590.html
Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов
Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов - РИА Новости, 23.06.2024
Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов
Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:52
2024-06-23T13:52
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале. "В выборах смогут поучаствовать 1208 избирателей, голосование продлится один день", - говорится в сообщении ЦИК. Избирком Камчатки сообщает, что выборы депутатов Совета депутатов пройдут в селе Каменское. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России" и четверо от самовыдвиженцев. В Омской области дополнительные выборы депутатов четвертого созыва состоятся в Совете Богодуховского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области по Богодуховскому семимандатному избирательному округу № 1. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России", один от ЛДПР, трое самовыдвиженцев, отмечает избирком Омской области. Всего в выборах депутатов местных советов участвуют 16 кандидатов, было выдвинуто 18 кандидатур, отметили в пресс-службе ЦИК РФ.
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омская область, камчатка, камчатский край, лдпр, единая россия, цик рф, политика
Омская область, Камчатка, Камчатский край, ЛДПР, Единая Россия, ЦИК РФ, Политика
Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов

На Камчатке и в Омской области начались выборы депутатов местных советов

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования
Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале.
"В выборах смогут поучаствовать 1208 избирателей, голосование продлится один день", - говорится в сообщении ЦИК.
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Избирком Камчатки сообщает, что выборы депутатов Совета депутатов пройдут в селе Каменское. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России" и четверо от самовыдвиженцев.
В Омской области дополнительные выборы депутатов четвертого созыва состоятся в Совете Богодуховского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области по Богодуховскому семимандатному избирательному округу № 1. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России", один от ЛДПР, трое самовыдвиженцев, отмечает избирком Омской области.
Всего в выборах депутатов местных советов участвуют 16 кандидатов, было выдвинуто 18 кандидатур, отметили в пресс-службе ЦИК РФ.
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