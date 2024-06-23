https://ria.ru/20240623/vybory-1954848590.html

Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов

Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов - РИА Новости, 23.06.2024

Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов

Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:52

2024-06-23T13:52

2024-06-23T13:52

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камчатский край

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале. "В выборах смогут поучаствовать 1208 избирателей, голосование продлится один день", - говорится в сообщении ЦИК. Избирком Камчатки сообщает, что выборы депутатов Совета депутатов пройдут в селе Каменское. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России" и четверо от самовыдвиженцев. В Омской области дополнительные выборы депутатов четвертого созыва состоятся в Совете Богодуховского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области по Богодуховскому семимандатному избирательному округу № 1. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России", один от ЛДПР, трое самовыдвиженцев, отмечает избирком Омской области. Всего в выборах депутатов местных советов участвуют 16 кандидатов, было выдвинуто 18 кандидатур, отметили в пресс-службе ЦИК РФ.

https://ria.ru/20240622/babushkin-1954759462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, камчатка, камчатский край, лдпр, единая россия, цик рф, политика