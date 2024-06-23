Камчатка и Омская область выбирают депутатов местных советов
На Камчатке и в Омской области начались выборы депутатов местных советов
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования
Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начались выборы депутатов местных советов в Камчатском Крае и Омской области, всего в них смогут поучаствовать 1208 избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК РФ в Telegram-канале.
"В выборах смогут поучаствовать 1208 избирателей, голосование продлится один день", - говорится в сообщении ЦИК.
Избирком Камчатки сообщает, что выборы депутатов Совета депутатов пройдут в селе Каменское. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России" и четверо от самовыдвиженцев.
В Омской области дополнительные выборы депутатов четвертого созыва состоятся в Совете Богодуховского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области по Богодуховскому семимандатному избирательному округу № 1. На них зарегистрировано четыре кандидата от "Единой России", один от ЛДПР, трое самовыдвиженцев, отмечает избирком Омской области.
Всего в выборах депутатов местных советов участвуют 16 кандидатов, было выдвинуто 18 кандидатур, отметили в пресс-службе ЦИК РФ.