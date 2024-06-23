https://ria.ru/20240623/vologda-1954930036.html

Стихийный мемориал появился в Вологде в память о погибших в Севастополе

Стихийный мемориал появился в Вологде в память о погибших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

Стихийный мемориал появился в Вологде в память о погибших в Севастополе

В Вологде появился стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе из-за атаки ВСУ, сообщил и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:56

2024-06-23T22:56

2024-06-23T22:56

общество

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вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. В Вологде появился стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе из-за атаки ВСУ, сообщил и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев. "Стихийный мемориал у Поклонного креста на площади Революции в Вологде. Люди несут цветы, игрушки. Сейчас началась панихида по погибшим в Севастополе. Вологда скорбит", – написал он в своем Telegram-канале. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека. Понедельник, 24 июня, объявлен в Крыму днем траура.

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общество, вологда, севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия