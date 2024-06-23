Во Вьетнаме сделали заявление о США после визита Путина
Глава МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером, заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи слова приводит Voice of Vietnam.
"Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметили в публикации.
Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, говорится в материале.
Стороны обсудили роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах, развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в сфере инвестиций и экономики.
Президент Владимир Путин прибыл в среду во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
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