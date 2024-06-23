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Во Вьетнаме сделали заявление о США после визита Путина - РИА Новости, 23.06.2024
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12:05 23.06.2024 (обновлено: 15:21 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/vetnam-1954834348.html
Во Вьетнаме сделали заявление о США после визита Путина
Во Вьетнаме сделали заявление о США после визита Путина - РИА Новости, 23.06.2024
Во Вьетнаме сделали заявление о США после визита Путина
Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером, заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:05
2024-06-23T15:21
вьетнам
россия
сша
владимир путин
анатолий антонов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером, заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи слова приводит Voice of Vietnam."Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметили в публикации.Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, говорится в материале.Стороны обсудили роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах, развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в сфере инвестиций и экономики.Президент Владимир Путин прибыл в среду во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
https://ria.ru/20240622/vizit-1954786038.html
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вьетнам, россия, сша, владимир путин, анатолий антонов
Вьетнам, Россия, США, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Во Вьетнаме сделали заявление о США после визита Путина

Глава МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером, заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи слова приводит Voice of Vietnam.
"Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметили в публикации.
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Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, говорится в материале.
Стороны обсудили роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах, развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в сфере инвестиций и экономики.
Президент Владимир Путин прибыл в среду во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
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ВьетнамРоссияСШАВладимир ПутинАнатолий Антонов
 
 
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