https://ria.ru/20240623/venesuela-1954812202.html
У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1
У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 23.06.2024
У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:33
2024-06-23T07:33
2024-06-23T07:33
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
венесуэла
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03.58 по времени UTC (06.58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 98 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1932851434.html
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в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), венесуэла
В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Венесуэла
У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1
EMSC: у побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1