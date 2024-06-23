https://ria.ru/20240623/venesuela-1954812202.html

У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 23.06.2024

У побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T07:33

2024-06-23T07:33

2024-06-23T07:33

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

венесуэла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья венесуэльского штата Сукре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 03.58 по времени UTC (06.58 мск) в 30 километрах к северо-востоку от города Ягуарапаро с населением 13,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 98 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240314/zemletryasenie-1932851434.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), венесуэла