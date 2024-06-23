https://ria.ru/20240623/velosipedist-1954846827.html

В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек

В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек - РИА Новости, 23.06.2024

В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек

Велосипедист в Сочи, поругавшись с таксистом на улице, ранил его и другого прохожего ножом, агрессора задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:36

2024-06-23T13:36

2024-06-23T13:36

происшествия

сочи

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f7b6d0a1ecd8680ebf4ab682dd571bfd.jpg

СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Велосипедист в Сочи, поругавшись с таксистом на улице, ранил его и другого прохожего ножом, агрессора задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел полиции Хостинского района Сочи. Нож изъят и направлен на экспертизу. Пострадавшим медики оказали разовую помощь и направили на амбулаторное лечение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.ЧП произошло в субботу на улице Чекменева в Хостинском районе курорта. В ходе словесной перепалки с таксистом велосипедист достал нож и ударил оппонента. Прохожий, вступившийся за водителя такси, также получил ранения ножом от агрессора.

https://ria.ru/20240608/arest-1951697470.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край