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В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек - РИА Новости, 23.06.2024
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13:36 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/velosipedist-1954846827.html
В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек
В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек - РИА Новости, 23.06.2024
В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек
Велосипедист в Сочи, поругавшись с таксистом на улице, ранил его и другого прохожего ножом, агрессора задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:36
2024-06-23T13:36
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Велосипедист в Сочи, поругавшись с таксистом на улице, ранил его и другого прохожего ножом, агрессора задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел полиции Хостинского района Сочи. Нож изъят и направлен на экспертизу. Пострадавшим медики оказали разовую помощь и направили на амбулаторное лечение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.ЧП произошло в субботу на улице Чекменева в Хостинском районе курорта. В ходе словесной перепалки с таксистом велосипедист достал нож и ударил оппонента. Прохожий, вступившийся за водителя такси, также получил ранения ножом от агрессора.
https://ria.ru/20240608/arest-1951697470.html
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи задержали велосипедиста, ударившего ножом двоих человек

В Сочи задержали велосипедиста, ударившего в ссоре ножом таксиста и прохожего

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Велосипедист в Сочи, поругавшись с таксистом на улице, ранил его и другого прохожего ножом, агрессора задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел полиции Хостинского района Сочи. Нож изъят и направлен на экспертизу. Пострадавшим медики оказали разовую помощь и направили на амбулаторное лечение. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в Telegram-канале краевого главка МВД.
ЧП произошло в субботу на улице Чекменева в Хостинском районе курорта. В ходе словесной перепалки с таксистом велосипедист достал нож и ударил оппонента. Прохожий, вступившийся за водителя такси, также получил ранения ножом от агрессора.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В Подмосковье арестовали велосипедиста, выстрелившего в полицейского
8 июня, 20:16
 
ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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