https://ria.ru/20240623/velikobritaniya-1954886423.html
Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение
Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение - РИА Новости, 23.06.2024
Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение
Аэропорт британского Манчестера сообщил о постепенном восстановлении авиасообщения после приостановки полетов в двух терминалах из-за перебоев с электричеством. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:51
2024-06-23T17:51
2024-06-23T17:54
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера сообщил о постепенном восстановлении авиасообщения после приостановки полетов в двух терминалах из-за перебоев с электричеством. Ранее в воскресенье аэропорт сообщил об отмене авиарейсов из двух терминалов в связи с перебоями в электроснабжении. Некоторые прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. "После сегодняшнего отключения электроэнергии, которое привело к перебоям в работе терминалов 1 и 2, мы находимся в процессе восстановления работы и ожидаем возобновления полетов в оставшуюся часть дня и вечером", - говорится в заявлении аэропорта. Ожидается, что рейсы, намеченные на завтра, состоятся без изменений. Отмененные сегодня рейсы должны быть перенесены на ближайшие дни.
https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, великобритания
В мире, Манчестер, Великобритания
Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение
Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение после перебоев с электричеством
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера сообщил о постепенном восстановлении авиасообщения после приостановки полетов в двух терминалах из-за перебоев с электричеством.
Ранее в воскресенье аэропорт сообщил об отмене авиарейсов из двух терминалов в связи с перебоями в электроснабжении. Некоторые прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.
«
"После сегодняшнего отключения электроэнергии, которое привело к перебоям в работе терминалов 1 и 2, мы находимся в процессе восстановления работы и ожидаем возобновления полетов в оставшуюся часть дня и вечером", - говорится в заявлении аэропорта.
Ожидается, что рейсы, намеченные на завтра, состоятся без изменений. Отмененные сегодня рейсы должны быть перенесены на ближайшие дни.