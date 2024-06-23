https://ria.ru/20240623/velikobritaniya-1954886423.html

Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение

Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение - РИА Новости, 23.06.2024

Аэропорт Манчестера возобновил авиасообщение

Аэропорт британского Манчестера сообщил о постепенном восстановлении авиасообщения после приостановки полетов в двух терминалах из-за перебоев с электричеством. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:51

2024-06-23T17:51

2024-06-23T17:54

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера сообщил о постепенном восстановлении авиасообщения после приостановки полетов в двух терминалах из-за перебоев с электричеством. Ранее в воскресенье аэропорт сообщил об отмене авиарейсов из двух терминалов в связи с перебоями в электроснабжении. Некоторые прибывающие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. "После сегодняшнего отключения электроэнергии, которое привело к перебоям в работе терминалов 1 и 2, мы находимся в процессе восстановления работы и ожидаем возобновления полетов в оставшуюся часть дня и вечером", - говорится в заявлении аэропорта. Ожидается, что рейсы, намеченные на завтра, состоятся без изменений. Отмененные сегодня рейсы должны быть перенесены на ближайшие дни.

https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манчестер, великобритания