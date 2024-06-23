https://ria.ru/20240623/velikobritaniya-1954835990.html

Еще один тори попал под следствие из-за ставок на дату выборов

Еще один тори попал под следствие из-за ставок на дату выборов - РИА Новости, 23.06.2024

Еще один тори попал под следствие из-за ставок на дату выборов

Еще один высокопоставленный чиновник от правящей в Великобритании Консервативной партии стал фигурантом расследования в связи со ставками на дату проведения... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:25

2024-06-23T12:25

2024-06-23T12:25

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великобритания

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще один высокопоставленный чиновник от правящей в Великобритании Консервативной партии стал фигурантом расследования в связи со ставками на дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщает газета Times. Ранее СМИ сообщали о том, что по делам о ставках на дату выборов начато несколько расследований в отношении парламентского помощника премьера Великобритании Риши Сунака Крейга Уильямса, кандидата на должность депутата от одного из избирательных округов на юго-западе Британии Лоры Сондерс и офицера полиции из личной охраны премьера. "Высокопоставленный чиновник Консервативной партии находится под следствием Комиссии по азартным играм в связи с обвинениями в том, что он сделал десятки ставок на время проведения выборов до того, как о них было объявлено публично. Ник Мэйсон, директор по данным Консервативной партии, был проинформирован комиссией о том, что он является частью расследования", - пишет издание. По информации газеты, Мэйсон сделал несколько десятков ставок на дату проведения выборов, каждая из ставок была меньше 100 фунтов (около 126 долларов), но в совокупности выигрыш мог превысить тысячу фунтов (около 1265 долларов). В Консервативной партии изданию сообщили, что мужчина взял отпуск за свой счет. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Перед объявлением даты выборов Сунак неоднократно заявлял, что выборы намечены на "вторую половину года". В начале мая Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

https://ria.ru/20240523/velikobritaniya-1947864934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания