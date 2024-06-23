https://ria.ru/20240623/ustanovka-1954846235.html

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 23.06.2024

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T

Российские военные за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:34

2024-06-23T13:34

2024-06-23T13:34

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ. "За сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html

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