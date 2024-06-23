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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/ustanovka-1954846235.html
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 23.06.2024
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T
Российские военные за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:34
2024-06-23T13:34
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ. "За сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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германия, россия
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T

ВС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило министерство обороны РФ.
«
"За сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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