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"Киев вынудят": СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО - РИА Новости, 23.06.2024
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10:34 23.06.2024 (обновлено: 15:09 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html
"Киев вынудят": СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО
"Киев вынудят": СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО - РИА Новости, 23.06.2024
"Киев вынудят": СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО
Достижения российской армии на поле боя заставят Украину согласиться на все условия Москвы для окончания конфликта, пишет обозреватель Арис Руссинос в статье... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:34
2024-06-23T15:09
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Достижения российской армии на поле боя заставят Украину согласиться на все условия Москвы для окончания конфликта, пишет обозреватель Арис Руссинос в статье для UnHerd."Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает", — отметил он.Руссинос подчеркнул, что некоторые западные чиновники признают такой исход достаточно вероятным, но не говорят об этом во всеуслышание. Кроме того, эксперт напомнил, что недавно президент России Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, они стали более жесткими, чем в начале спецоперации.Российский лидер на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240623/politik-1954815793.html
https://ria.ru/20240622/otklyucheniya-1954734848.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
"Киев вынудят": СМИ раскрыли, на что пойдет Украина для окончания СВО

UnHerd: военные успехи ВС РФ вынудят Киев принять все условия Москвы

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Достижения российской армии на поле боя заставят Украину согласиться на все условия Москвы для окончания конфликта, пишет обозреватель Арис Руссинос в статье для UnHerd.
"Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает", — отметил он.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Руссинос подчеркнул, что некоторые западные чиновники признают такой исход достаточно вероятным, но не говорят об этом во всеуслышание. Кроме того, эксперт напомнил, что недавно президент России Владимир Путин предложил новые условия для урегулирования конфликта, они стали более жесткими, чем в начале спецоперации.
Российский лидер на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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