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В бундестаге назвали условие пребывания беженцев с Украины в Германии - РИА Новости, 23.06.2024
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14:12 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/uslovie-1954850907.html
В бундестаге назвали условие пребывания беженцев с Украины в Германии
В бундестаге назвали условие пребывания беженцев с Украины в Германии - РИА Новости, 23.06.2024
В бундестаге назвали условие пребывания беженцев с Украины в Германии
Глава парламентской группы баварского Христиано-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт заявил, что обязательным условием пребывания... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:12
2024-06-23T14:12
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украина
александр добриндт
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава парламентской группы баварского Христиано-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт заявил, что обязательным условием пребывания беженцев с Украины на территории Германии должно быть наличие у них работы, его слова приводит издание Bild. "Необходимо давать предложение работы, и это должно стать частью интеграционной услуги. Теперь, более чем через два года после начала войны, должен действовать принцип: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины", - цитирует Добриндта Bild. Согласно изданию, политик также подчеркнул, что изначально поддержка украинцев с помощью Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) задумывалась как срочная мера для помощи, но теперь она стала "тормозом" для их трудоустройства. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld для украинских беженцев. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.
https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html
https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html
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в мире, германия, украина, александр добриндт, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Александр Добриндт, ХДС/ХСС
В бундестаге назвали условие пребывания беженцев с Украины в Германии

Bild: в ФРГ предложили сделать работу условием пребывания украинцев в стране

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава парламентской группы баварского Христиано-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт заявил, что обязательным условием пребывания беженцев с Украины на территории Германии должно быть наличие у них работы, его слова приводит издание Bild.
«
"Необходимо давать предложение работы, и это должно стать частью интеграционной услуги. Теперь, более чем через два года после начала войны, должен действовать принцип: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины", - цитирует Добриндта Bild.
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Согласно изданию, политик также подчеркнул, что изначально поддержка украинцев с помощью Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) задумывалась как срочная мера для помощи, но теперь она стала "тормозом" для их трудоустройства.
Ранее ряд немецких политиков призвал отменить Bürgergeld для украинских беженцев. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии.
Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев.
Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов.
По данным министерства внутренних дел Германии, в стране на данный момент находится около 1,17 миллиона украинских граждан, приехавших после 2022 года. Из них трудоустроено 185 тысяч человек.
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В миреГерманияУкраинаАлександр ДобриндтХДС/ХСС
 
 
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