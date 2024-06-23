https://ria.ru/20240623/ukraina-1954802369.html

СМИ: Украина добивается от США отмены запрета на удары ATACMS вглубь России

СМИ: Украина добивается от США отмены запрета на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ: Украина добивается от США отмены запрета на удары ATACMS вглубь России

Украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:53

2024-06-23T00:53

2024-06-23T02:47

джо байден

джейк салливан

владимир путин

украина

сша

россия

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс."Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары по особенно важным целям внутри России с использованием ATACMS", — говорится в публикации.Киев, по данным агентства, хочет добиться от Вашингтона согласия бить вглубь России на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. Представители украинского командования заявили, что без подобной возможности якобы "их руки остаются связаны".Как отмечается в материале, в Киеве считают, что только "отчаянные условия на поле боя" могут вынудить американскую сторону отменить ограничение.Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в июне заявил, что разрешение применять американское оружие по России распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины.Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240621/polsha-1954617051.html

https://ria.ru/20240619/sallivan-1953947151.html

https://ria.ru/20240611/razreshenie-1952211076.html

украина

сша

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джо байден, джейк салливан, владимир путин, украина, сша, россия, нато, вооруженные силы украины