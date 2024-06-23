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Депутат ГД: ВСУ намерено ударили по густонаселенным районам Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
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20:34 23.06.2024 (обновлено: 20:51 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/udar-1954912662.html
Депутат ГД: ВСУ намерено ударили по густонаселенным районам Севастополя
Депутат ГД: ВСУ намерено ударили по густонаселенным районам Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
Депутат ГД: ВСУ намерено ударили по густонаселенным районам Севастополя
Украинские войска намерено ударили американскими ракетами ATACMS по густонаселенным районам Севастополя, осознавая, что возможны жертвы среди мирного населения, РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:34
2024-06-23T20:51
севастополь
россия
дмитрий белик
михаил развожаев
госдума рф
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска намерено ударили американскими ракетами ATACMS по густонаселенным районам Севастополя, осознавая, что возможны жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. "Операторы ракет ATACMS намерено запустили ракеты по густонаселенным районам Севастополя, осознавая, что разброс осколков кассет боевой части большой, а значит и возможны жертвы среди мирного населения. Им нужно не поражение военных целей, а страх севастопольцев", - сказал Белик. При этом депутат подчеркнул, что варварские атаки со стороны ВСУ не сломают стойкость русского духа севастопольцев. "На настоящий момент вся инфраструктура города работает в штатном режиме", - подчеркнул депутат. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых, пострадали 119 человек.
https://ria.ru/20240623/terakty-1954912121.html
https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html
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севастополь, россия, дмитрий белик, михаил развожаев, госдума рф, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Дмитрий Белик, Михаил Развожаев, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Депутат ГД: ВСУ намерено ударили по густонаселенным районам Севастополя

Белик: ВСУ намеренно ударили ракетами по густонаселенным районам Севастополя

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска намерено ударили американскими ракетами ATACMS по густонаселенным районам Севастополя, осознавая, что возможны жертвы среди мирного населения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«
"Операторы ракет ATACMS намерено запустили ракеты по густонаселенным районам Севастополя, осознавая, что разброс осколков кассет боевой части большой, а значит и возможны жертвы среди мирного населения. Им нужно не поражение военных целей, а страх севастопольцев", - сказал Белик.
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При этом депутат подчеркнул, что варварские атаки со стороны ВСУ не сломают стойкость русского духа севастопольцев.
«
"На настоящий момент вся инфраструктура города работает в штатном режиме", - подчеркнул депутат.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых, пострадали 119 человек.
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СевастопольРоссияДмитрий БеликМихаил РазвожаевГосдума РФВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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