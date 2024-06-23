https://ria.ru/20240623/udar-1954865546.html

В Крыму назвали ракетный удар ВСУ по Севастополю подлым

В Крыму назвали ракетный удар ВСУ по Севастополю подлым - РИА Новости, 23.06.2024

В Крыму назвали ракетный удар ВСУ по Севастополю подлым

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подлым ракетный удар украинских войск по Севастополю. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:37

2024-06-23T15:37

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

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владимир константинов

михаил развожаев

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подлым ракетный удар украинских войск по Севастополю. "В светлый праздничный день враг нанёс подлый удар по Севастополю. Киевские террористы умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин, местных жителей и отдыхающих", - написал Константинов в своем Telegram-канале. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек. Он также выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Мы едины и вместе пройдем через все испытания. Победа будет за нами", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861448.html

севастополь

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