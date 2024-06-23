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Сальдо призвал к суровому возмездию за преступный удар ВСУ по Севастополю
Сальдо призвал к суровому возмездию за преступный удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024
Сальдо призвал к суровому возмездию за преступный удар ВСУ по Севастополю
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступным удар ВСУ по Севастополю, заявив, что киевские преступники должны получить суровое возмездие. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:23
2024-06-23T15:23
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
севастополь
владимир сальдо
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал преступным удар ВСУ по Севастополю, заявив, что киевские преступники должны получить суровое возмездие."Нет предела подлости палачей киевского режима, нанесших преступный удар по мирным жителям, отдыхавшим у моря в праздничный день. Киевские преступники уже сейчас должны получить суровое возмездие", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек.
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Сальдо призвал к суровому возмездию за преступный удар ВСУ по Севастополю
Сальдо: ВСУ должны получить суровое возмездие за преступный удар по Севастополю