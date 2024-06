https://ria.ru/20240623/twitter-1954815617.html

В компании X произошла ротация кадров, пишут СМИ

Ротация кадров проведена в компании Х на фоне того, что владелец соцсети Илон Маск оказывает давление на гендиректора компании Линду Яккарино с целью увеличения

2024-06-23T08:36

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ротация кадров проведена в компании Х на фоне того, что владелец соцсети Илон Маск оказывает давление на гендиректора компании Линду Яккарино с целью увеличения продаж и сокращения издержек, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "В этом месяце Яккарино уволила свою правую руку и главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока", - говорится в материале газеты. По словам двух сотрудников X, Яккарино возложила на Бенаррока ответственность за то, что он якобы заранее не сообщил клиентам об изменениях в политике платформы в отношении контента для взрослых. По данным издания, его обязанности перейдут к руководителю отдела по связям с государственными органами в международном масштабе Нику Пиклзу. Перестановка, по данным издания, проходит на фоне роста напряженности между Маском и Яккарино. По словам одного из сотрудников X, гендиректор все больше "нервничает", поскольку Маск оказывает на нее давление, "требуя повысить доходы и снизить расходы", например, путем сокращения персонала из отделов продаж в США и Великобритании и уменьшения расходов на такие статьи, как поездки. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

