https://ria.ru/20240623/turtsiya-1954833579.html

Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ

Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024

Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ

Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:01

2024-06-23T12:01

2024-06-23T14:40

экономика

турция

украина

россия

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АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit. "В связи с этим Турецкий зерновой совет (TMO) будет ежегодно организовывать запасы пшеницы в объеме не менее 1,5 миллиона тонн, ячменя — 250 тысяч тонн, кукурузы — 150 тысяч тонн и риса — 50 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций", — говорится в публикации.На создание запасов продовольствия потратят пять миллиардов лир (почти 154 тысячи долларов). По данным СМИ, Анкара таким образом хочет свести к минимуму возможные последствия глобального изменения климата и продолжающегося конфликта на Украине.В Турции ранее сообщили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября. Эту меру также могут продлить в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу. Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн на 530 миллионов долларов. При этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придется перенаправить 488,5 тысячи тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов. Также среди крупных продавцов пшеницы Турции были Украина (27%) и Молдавия (1,6%). Примерно по одному проценту приходится на Болгарию, Румынию и Сирию.

https://ria.ru/20240609/prodovolstvie-1951763032.html

https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951221622.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, украина, россия