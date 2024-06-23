Рейтинг@Mail.ru
Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 23.06.2024 (обновлено: 14:40 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/turtsiya-1954833579.html
Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ
Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024
Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ
Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:01
2024-06-23T14:40
экономика
турция
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/90/1556259093_0:414:2730:1950_1920x0_80_0_0_764a8861600a79e73d9bcd4a89dc30c4.jpg
АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit. "В связи с этим Турецкий зерновой совет (TMO) будет ежегодно организовывать запасы пшеницы в объеме не менее 1,5 миллиона тонн, ячменя — 250 тысяч тонн, кукурузы — 150 тысяч тонн и риса — 50 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций", — говорится в публикации.На создание запасов продовольствия потратят пять миллиардов лир (почти 154 тысячи долларов). По данным СМИ, Анкара таким образом хочет свести к минимуму возможные последствия глобального изменения климата и продолжающегося конфликта на Украине.В Турции ранее сообщили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября. Эту меру также могут продлить в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу. Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн на 530 миллионов долларов. При этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придется перенаправить 488,5 тысячи тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов. Также среди крупных продавцов пшеницы Турции были Украина (27%) и Молдавия (1,6%). Примерно по одному проценту приходится на Болгарию, Румынию и Сирию.
https://ria.ru/20240609/prodovolstvie-1951763032.html
https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951221622.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/90/1556259093_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4c014694818b08ba9289aeb73eab1f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, украина, россия
Экономика, Турция, Украина, Россия
Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ

Yeni Akit: Турция увеличит продовольственные запасы из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Мария СеливановаТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit.
«
"В связи с этим Турецкий зерновой совет (TMO) будет ежегодно организовывать запасы пшеницы в объеме не менее 1,5 миллиона тонн, ячменя — 250 тысяч тонн, кукурузы — 150 тысяч тонн и риса — 50 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций", — говорится в публикации.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах
9 июня, 12:48
На создание запасов продовольствия потратят пять миллиардов лир (почти 154 тысячи долларов). По данным СМИ, Анкара таким образом хочет свести к минимуму возможные последствия глобального изменения климата и продолжающегося конфликта на Украине.
В Турции ранее сообщили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября. Эту меру также могут продлить в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу.
Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн на 530 миллионов долларов. При этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придется перенаправить 488,5 тысячи тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов.
Также среди крупных продавцов пшеницы Турции были Украина (27%) и Молдавия (1,6%). Примерно по одному проценту приходится на Болгарию, Румынию и Сирию.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Турция приняла важное решение по импорту
7 июня, 09:26
 
ЭкономикаТурцияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала