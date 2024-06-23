Турция увеличит продовольственные запасы, пишут СМИ
Yeni Akit: Турция увеличит продовольственные запасы из-за ситуации на Украине
Турция. Архивное фото
АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Турция решила увеличить свои продовольственные запасы из-за глобального потепления и ситуации на Украине, пишет газета Yeni Akit.
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"В связи с этим Турецкий зерновой совет (TMO) будет ежегодно организовывать запасы пшеницы в объеме не менее 1,5 миллиона тонн, ячменя — 250 тысяч тонн, кукурузы — 150 тысяч тонн и риса — 50 тысяч тонн на случай непредвиденных ситуаций", — говорится в публикации.
На создание запасов продовольствия потратят пять миллиардов лир (почти 154 тысячи долларов). По данным СМИ, Анкара таким образом хочет свести к минимуму возможные последствия глобального изменения климата и продолжающегося конфликта на Украине.
В Турции ранее сообщили о приостановке импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября. Эту меру также могут продлить в зависимости от рыночных условий. Согласно сообщению, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на пшеницу.
Импорт пшеницы Турцией в первом квартале текущего года составил 2,1 миллиона тонн на 530 миллионов долларов. При этом 69% от этих закупок приходится на российское зерно. Турецкие компании приобрели 1,5 миллиона тонн российской пшеницы на 368,5 миллиона долларов. При введении полного запрета на импорт России придется перенаправить 488,5 тысячи тонн пшеницы в месяц, стоимость которой составляла 123 миллиона долларов.
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