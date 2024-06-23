https://ria.ru/20240623/turtsiya-1954809634.html
В АТОР отметили снижение цен турецкими отельерами в июле
В АТОР отметили снижение цен турецкими отельерами в июле - РИА Новости, 23.06.2024
В АТОР отметили снижение цен турецкими отельерами в июле
Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:13
2024-06-23T06:13
2024-06-23T06:23
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", - сказал Кобищанов. При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. "В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%", - пояснил вице-президент АТОР.
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турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Турция, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
В АТОР отметили снижение цен турецкими отельерами в июле
АТОР: низкий спрос на июльские туры в Турцию заставил отельеров снизить цены
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс", - сказал Кобищанов.
При этом на вопрос о том, почему цены в Турцию все равно остаются очень высокими для россиян, эксперт ответил, что это связано с курсом рубля. "В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%", - пояснил вице-президент АТОР.