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В АТОР рассказали о недоступности бюджетного отдыха в Европе - РИА Новости, 23.06.2024
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Туризм
 
09:50 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/turizm-1954821493.html
В АТОР рассказали о недоступности бюджетного отдыха в Европе
В АТОР рассказали о недоступности бюджетного отдыха в Европе - РИА Новости, 23.06.2024
В АТОР рассказали о недоступности бюджетного отдыха в Европе
Отдых в Европе сейчас уже недоступен россиянам в рамках бюджетного туризма, при этом поток индивидуальных путешественников из страны туда достаточно большой,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:50
2024-06-23T09:50
туризм
европа
кипр
италия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отдых в Европе сейчас уже недоступен россиянам в рамках бюджетного туризма, при этом поток индивидуальных путешественников из страны туда достаточно большой, прежде всего, в Италию, Францию и Испанию, во многом благодаря относительной лояльности в выдаче виз, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Для бюджетных туристов Европа уже недоступна, каких-то возможностей туда добраться на собственном автотранспорте не существует. Что касается перелетов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это все. Остальное - это уже индивидуальные программы", - сказал Кобищанов. Однако он отметил, что поток индивидуальных туристов в Европу достаточно большой. "В нашей системе бронирования отелей Online Express Италия занимает пятое место, Франция – шестое, Испания – восьмое. Это три самые популярные европейские страны, которые все равно остались на достойных местах в первой десятке, в том числе за счет относительной лояльности в выдаче виз россиянам", - подчеркнул глава туроператора. Кобищанов также сообщил, что сейчас не так много возможностей долететь и до некогда популярного у россиян Кипра, в основном это рейсы Jazeera Airways с пересадкой. "Мы – единственный туроператор, который имеет блоки на этой полетной программе. Объемы у Кипра сильно упали, они исчисляются уже тысячами туристов, а не десятками-сотнями тысяч, как до ковида", - рассказал он. При этом эксперт не надеется, что в следующем году Европа может стать более доступной для туристов из России. "Мы этого не ожидаем", - сказал он.
https://ria.ru/20231022/rost-1904450205.html
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европа, кипр, италия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Европа, Кипр, Италия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
В АТОР рассказали о недоступности бюджетного отдыха в Европе

АТОР: отдых в Европе сейчас недоступен россиянам в рамках бюджетного туризма

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отдых в Европе сейчас уже недоступен россиянам в рамках бюджетного туризма, при этом поток индивидуальных путешественников из страны туда достаточно большой, прежде всего, в Италию, Францию и Испанию, во многом благодаря относительной лояльности в выдаче виз, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Для бюджетных туристов Европа уже недоступна, каких-то возможностей туда добраться на собственном автотранспорте не существует. Что касается перелетов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это все. Остальное - это уже индивидуальные программы", - сказал Кобищанов.
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Однако он отметил, что поток индивидуальных туристов в Европу достаточно большой. "В нашей системе бронирования отелей Online Express Италия занимает пятое место, Франция – шестое, Испания – восьмое. Это три самые популярные европейские страны, которые все равно остались на достойных местах в первой десятке, в том числе за счет относительной лояльности в выдаче виз россиянам", - подчеркнул глава туроператора.
Кобищанов также сообщил, что сейчас не так много возможностей долететь и до некогда популярного у россиян Кипра, в основном это рейсы Jazeera Airways с пересадкой. "Мы – единственный туроператор, который имеет блоки на этой полетной программе. Объемы у Кипра сильно упали, они исчисляются уже тысячами туристов, а не десятками-сотнями тысяч, как до ковида", - рассказал он.
При этом эксперт не надеется, что в следующем году Европа может стать более доступной для туристов из России. "Мы этого не ожидаем", - сказал он.
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