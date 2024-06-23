https://ria.ru/20240623/troitsa-1954613063.html

Православные верующие отмечают Троицу

Православные верующие отмечают Троицу - РИА Новости, 23.06.2024

Православные верующие отмечают Троицу

Православная церковь отмечает один из главных праздников – День Пресвятой Троицы. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:00

2024-06-23T00:00

2024-06-23T00:00

религия

иерусалим

иисус христос

день святой троицы

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94515/67/945156723_0:152:3500:2121_1920x0_80_0_0_f76b46e2669d877aafa1cb3056fb138d.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников – День Пресвятой Троицы.День Пресвятой Троицы – это одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога. Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа."Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - повествует книга Деяний апостолов. В тот день в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран; все они пришли в изумление, поскольку "каждый слышал их говорящих его наречием".Троица входит в цикл пасхальных праздников, ее дата всегда зависит от дня Воскресения Христова. Поскольку торжество приходится на 50-ый день после Пасхи, еще одно его название – Пятидесятница.Троица – праздник, с которым связано много обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами и березовыми ветками. Священники меняют цвет своего облачения — с белого на зеленый, который символизирует вечную жизнь.В православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Накануне проходит всенощное бдение. В сам праздник совершается литургия, за которой сразу идет великая вечерня. Во время вечерни молящиеся три раза встают на колени; священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о молящихся и о спасении душ усопших.Существует расхожее, но ошибочное, мнение, что на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлен другой день – Троицкая родительская суббота, которая отмечается накануне Троицы.

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, иисус христос, день святой троицы, религия