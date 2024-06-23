https://ria.ru/20240623/troitsa-1954613063.html
Православные верующие отмечают Троицу
Православные верующие отмечают Троицу - РИА Новости, 23.06.2024
Православные верующие отмечают Троицу
Православная церковь отмечает один из главных праздников – День Пресвятой Троицы. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:00
2024-06-23T00:00
2024-06-23T00:00
религия
иерусалим
иисус христос
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников – День Пресвятой Троицы.День Пресвятой Троицы – это одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога. Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа."Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - повествует книга Деяний апостолов. В тот день в Иерусалиме по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран; все они пришли в изумление, поскольку "каждый слышал их говорящих его наречием".Троица входит в цикл пасхальных праздников, ее дата всегда зависит от дня Воскресения Христова. Поскольку торжество приходится на 50-ый день после Пасхи, еще одно его название – Пятидесятница.Троица – праздник, с которым связано много обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами и березовыми ветками. Священники меняют цвет своего облачения — с белого на зеленый, который символизирует вечную жизнь.В православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Накануне проходит всенощное бдение. В сам праздник совершается литургия, за которой сразу идет великая вечерня. Во время вечерни молящиеся три раза встают на колени; священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о молящихся и о спасении душ усопших.Существует расхожее, но ошибочное, мнение, что на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлен другой день – Троицкая родительская суббота, которая отмечается накануне Троицы.
https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, иисус христос, день святой троицы, религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, День Святой Троицы, Религия
Православные верующие отмечают Троицу
У православных наступил День Святой Троицы
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников – День Пресвятой Троицы.
День Пресвятой Троицы – это одно из важнейших событий в христианской истории. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух – третья ипостась Бога. Его сошествие на апостолов произошло на 50-й день после воскресения Иисуса Христа
.
"Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", - повествует книга Деяний апостолов. В тот день в Иерусалиме
по случаю праздника Шавуот находилось множество иудеев из разных городов и стран; все они пришли в изумление, поскольку "каждый слышал их говорящих его наречием".
Троица входит в цикл пасхальных праздников, ее дата всегда зависит от дня Воскресения Христова. Поскольку торжество приходится на 50-ый день после Пасхи, еще одно его название – Пятидесятница.
Троица – праздник, с которым связано много обрядов. Православные храмы в этот день украшаются цветами и березовыми ветками. Священники меняют цвет своего облачения — с белого на зеленый, который символизирует вечную жизнь.
В православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб. Накануне проходит всенощное бдение. В сам праздник совершается литургия, за которой сразу идет великая вечерня. Во время вечерни молящиеся три раза встают на колени; священнослужитель в этот момент читает молитвы о церкви, о молящихся и о спасении душ усопших.
Существует расхожее, но ошибочное, мнение, что на Троицу принято посещать кладбища. Для поминовения усопших в церкви установлен другой день – Троицкая родительская суббота, которая отмечается накануне Троицы.