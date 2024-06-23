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"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
08:00 23.06.2024 (обновлено: 08:03 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954496522.html
"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно
"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно - РИА Новости, 23.06.2024
"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно
У православных верующих один из главных праздников — День Пресвятой Троицы. В нем переплелись церковная и народная традиции, что породило множество заблуждений... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T08:00
2024-06-23T08:03
религия
иерусалим
русская православная церковь
день святой троицы
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных верующих один из главных праздников — День Пресвятой Троицы. В нем переплелись церковная и народная традиции, что породило множество заблуждений и предрассудков. О наиболее расхожих — в материале РИА Новости.Одно событие — три названияВ Рождество храм наполняет смолистый запах хвои. На Спасы — медово-яблочное благоухание.Летом, как и положено, — буйство цветов и красок. В июне пол в церквях устлан, как ковром, зеленью. Ароматы ладана и свежескошенной травы, повсюду березовые ветки.Так встречают один из главных христианских праздников — Троицу. Согласно Писанию, после Вознесения Господня апостолы собрались в иерусалимской Сионской горнице, месте Тайной вечери."И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — сказано в Книге Деяний.По христианскому вероучению, у единого Бога три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно эта ипостась была видимым образом явлена ученикам Спасителя.Отсюда еще одно название праздника — Сошествие Святого Духа на апостолов. А поскольку это произошло на 50-й день после Пасхи, Троицу также именуют Пятидесятницей.День рождения Церкви"Троица — это основа всей христианской веры, — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). — Своего рода фундамент, без которого здание не устоит". Этот фундамент в течение более трех веков возводили богословы.Пятидесятница — это день рождения Церкви. Святой Дух ниспослал дары на апостолов. В том числе способность говорить на разных языках и нести благую весть в самые отдаленные уголки мира."В Книге Деяний хорошо видно, как ученики после случившегося воспряли духом, внутренне изменились. Апостол Петр воззвал к жителям Иерусалима: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас…" После чего, сообщает Писание, крещение приняли около трех тысяч человек", — отмечает иеромонах.Кроме того, День Пресвятой Троицы играет особую роль с богослужебной точки зрения. Праздником заканчивается особый период в жизни церкви — Триодь. В храмах в это время служат по одноименной книге.Но откуда все-таки пошла традиция украшать храмы цветами и березовыми ветками?Наполнили новым смысломК слову, раньше зелени в церквях было куда больше. Женщины шли на службу, покрыв головы цветочными венками. Их раздавали и в церкви. Причем плели не миряне, а священники. В некоторых местностях венками обрамляли и иконы.Как отмечают фольклористы, народные обычаи Троицы сильно напоминают купальские. На Ивана Купалу тоже плели венки — пускали их по воде. Когда-то это был один праздник, считают исследователи.Христианские миссионеры понимали, что разом языческие ритуалы не искоренить. Поэтому переиначили их, придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов. Христианский праздник поглотил языческое торжество.В это же время в славянском календаре завершался Семик — когда поминали умерших не своей смертью. Так возникло поверье, будто в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц. Священники это опровергают."Смягчающий фактор"Как и то, что троицкие березовые ветки обладают чудодейственной целебной силой."Самодеятельное богословие — опасная вещь. Это прямая дорога в секту, — предупреждает иеромонах Макарий (Маркиш). — В зеленом убранстве храмов на Троицу — эстетический момент. Такова традиция: священники держат в руках цветы, повсюду стоят молодые березки. Это просто красиво".По словам главы Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, корни этой традиции — в Библии."Это служит напоминанием о том, что происходило в Сионской горнице: шум ветра, атмосфера средиземноморского юга. Таким образом, храм символически становится тем местом, в котором находились апостолы в момент сошествия Духа Святого", — поясняет он.И добавляет: а у травы на полу есть и практическое значение. На праздник сразу после литургии свершается вечерня с чтением долгих коленопреклоненных молитв. И трава в данном случае — "смягчающий фактор".Духовенство спешит успокоить тех, кто упрекает Церковь в ежегодной вырубке леса и городских зеленых зон. Для украшения чаще всего берут березовый молодняк, который вырос, например, вдоль линий электропередачи. То есть то, что вырубят в любом случае.А самое важное: беспокойство об окружающей среде и многочисленные предрассудки не должны исказить истинный смысл праздника.
https://ria.ru/20240524/russkaya-1947956191.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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иерусалим, русская православная церковь, день святой троицы, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, Русская православная церковь, День Святой Троицы, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно

В России отмечают Троицу

© РИА Новости / Геннадий Шишкин Святая Троица в Приморье — в живом наряде берез и цветов
Святая Троица в Приморье — в живом наряде берез и цветов - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных верующих один из главных праздников — День Пресвятой Троицы. В нем переплелись церковная и народная традиции, что породило множество заблуждений и предрассудков. О наиболее расхожих — в материале РИА Новости.

Одно событие — три названия

В Рождество храм наполняет смолистый запах хвои. На Спасы — медово-яблочное благоухание.
Летом, как и положено, — буйство цветов и красок. В июне пол в церквях устлан, как ковром, зеленью. Ароматы ладана и свежескошенной травы, повсюду березовые ветки.
Так встречают один из главных христианских праздников — Троицу. Согласно Писанию, после Вознесения Господня апостолы собрались в иерусалимской Сионской горнице, месте Тайной вечери.
"И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — сказано в Книге Деяний.
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Покровский кафедральный собор во Владивостоке в христианский праздник День Святой Троицы украшен свежескошенной травой и березовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни
Покровский кафедральный собор во Владивостоке в христианский праздник День Святой Троицы украшен свежескошенной травой и берёзовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Покровский кафедральный собор во Владивостоке в христианский праздник День Святой Троицы украшен свежескошенной травой и березовыми ветками, которые символизируют возрождение жизни
По христианскому вероучению, у единого Бога три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно эта ипостась была видимым образом явлена ученикам Спасителя.
Отсюда еще одно название праздника — Сошествие Святого Духа на апостолов. А поскольку это произошло на 50-й день после Пасхи, Троицу также именуют Пятидесятницей.

День рождения Церкви

"Троица — это основа всей христианской веры, — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). — Своего рода фундамент, без которого здание не устоит". Этот фундамент в течение более трех веков возводили богословы.
Пятидесятница — это день рождения Церкви. Святой Дух ниспослал дары на апостолов. В том числе способность говорить на разных языках и нести благую весть в самые отдаленные уголки мира.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника Святой Троицы в Омске
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника Святой Троицы в Омске
"В Книге Деяний хорошо видно, как ученики после случившегося воспряли духом, внутренне изменились. Апостол Петр воззвал к жителям Иерусалима: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас…" После чего, сообщает Писание, крещение приняли около трех тысяч человек", — отмечает иеромонах.
Кроме того, День Пресвятой Троицы играет особую роль с богослужебной точки зрения. Праздником заканчивается особый период в жизни церкви — Триодь. В храмах в это время служат по одноименной книге.
Но откуда все-таки пошла традиция украшать храмы цветами и березовыми ветками?

Наполнили новым смыслом

К слову, раньше зелени в церквях было куда больше. Женщины шли на службу, покрыв головы цветочными венками. Их раздавали и в церкви. Причем плели не миряне, а священники. В некоторых местностях венками обрамляли и иконы.
Как отмечают фольклористы, народные обычаи Троицы сильно напоминают купальские. На Ивана Купалу тоже плели венки — пускали их по воде. Когда-то это был один праздник, считают исследователи.
© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкОбряд "Троицкий венок" на фольклорном славянском фестивале в день праздника Святой Троицы в селе Новая Усмань
Обряд Троицкий венок на Фольклорном славянском фестивале в день праздника святой Троицы в селе Новая Усмань - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Обряд "Троицкий венок" на фольклорном славянском фестивале в день праздника Святой Троицы в селе Новая Усмань
Христианские миссионеры понимали, что разом языческие ритуалы не искоренить. Поэтому переиначили их, придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов. Христианский праздник поглотил языческое торжество.
В это же время в славянском календаре завершался Семик — когда поминали умерших не своей смертью. Так возникло поверье, будто в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц. Священники это опровергают.

"Смягчающий фактор"

Как и то, что троицкие березовые ветки обладают чудодейственной целебной силой.
"Самодеятельное богословие — опасная вещь. Это прямая дорога в секту, — предупреждает иеромонах Макарий (Маркиш). — В зеленом убранстве храмов на Троицу — эстетический момент. Такова традиция: священники держат в руках цветы, повсюду стоят молодые березки. Это просто красиво".
По словам главы Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, корни этой традиции — в Библии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВ день Святой Троицы предстоятели Константинопольской и Русской православных церквей совершили Божественную литургию в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
В день Святой Троицы Предстоятели Константинопольской и Русской Православных Церквей совершили Божественную литургию в Свято-Троицкой Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В день Святой Троицы предстоятели Константинопольской и Русской православных церквей совершили Божественную литургию в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
"Это служит напоминанием о том, что происходило в Сионской горнице: шум ветра, атмосфера средиземноморского юга. Таким образом, храм символически становится тем местом, в котором находились апостолы в момент сошествия Духа Святого", — поясняет он.
И добавляет: а у травы на полу есть и практическое значение. На праздник сразу после литургии свершается вечерня с чтением долгих коленопреклоненных молитв. И трава в данном случае — "смягчающий фактор".
Духовенство спешит успокоить тех, кто упрекает Церковь в ежегодной вырубке леса и городских зеленых зон. Для украшения чаще всего берут березовый молодняк, который вырос, например, вдоль линий электропередачи. То есть то, что вырубят в любом случае.
А самое важное: беспокойство об окружающей среде и многочисленные предрассудки не должны исказить истинный смысл праздника.
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