https://ria.ru/20240623/troitsa-1954496522.html

"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно

"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно - РИА Новости, 23.06.2024

"Прямая дорога в секту". Почему Троицу отмечают неправильно

У православных верующих один из главных праздников — День Пресвятой Троицы. В нем переплелись церковная и народная традиции, что породило множество заблуждений... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:03

религия

иерусалим

русская православная церковь

день святой троицы

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94515/77/945157728_410:0:2981:1446_1920x0_80_0_0_d1f404d1a485ed773b32c59ff8c5858d.jpg

МОСКВА, 23 июня — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных верующих один из главных праздников — День Пресвятой Троицы. В нем переплелись церковная и народная традиции, что породило множество заблуждений и предрассудков. О наиболее расхожих — в материале РИА Новости.Одно событие — три названияВ Рождество храм наполняет смолистый запах хвои. На Спасы — медово-яблочное благоухание.Летом, как и положено, — буйство цветов и красок. В июне пол в церквях устлан, как ковром, зеленью. Ароматы ладана и свежескошенной травы, повсюду березовые ветки.Так встречают один из главных христианских праздников — Троицу. Согласно Писанию, после Вознесения Господня апостолы собрались в иерусалимской Сионской горнице, месте Тайной вечери."И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать", — сказано в Книге Деяний.По христианскому вероучению, у единого Бога три ипостаси: Бог-Отец — создатель всего сущего, Бог-Сын — Иисус Христос, воплотившийся на земле ради спасения людей, и Бог — Святой Дух. Именно эта ипостась была видимым образом явлена ученикам Спасителя.Отсюда еще одно название праздника — Сошествие Святого Духа на апостолов. А поскольку это произошло на 50-й день после Пасхи, Троицу также именуют Пятидесятницей.День рождения Церкви"Троица — это основа всей христианской веры, — объясняет церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). — Своего рода фундамент, без которого здание не устоит". Этот фундамент в течение более трех веков возводили богословы.Пятидесятница — это день рождения Церкви. Святой Дух ниспослал дары на апостолов. В том числе способность говорить на разных языках и нести благую весть в самые отдаленные уголки мира."В Книге Деяний хорошо видно, как ученики после случившегося воспряли духом, внутренне изменились. Апостол Петр воззвал к жителям Иерусалима: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас…" После чего, сообщает Писание, крещение приняли около трех тысяч человек", — отмечает иеромонах.Кроме того, День Пресвятой Троицы играет особую роль с богослужебной точки зрения. Праздником заканчивается особый период в жизни церкви — Триодь. В храмах в это время служат по одноименной книге.Но откуда все-таки пошла традиция украшать храмы цветами и березовыми ветками?Наполнили новым смысломК слову, раньше зелени в церквях было куда больше. Женщины шли на службу, покрыв головы цветочными венками. Их раздавали и в церкви. Причем плели не миряне, а священники. В некоторых местностях венками обрамляли и иконы.Как отмечают фольклористы, народные обычаи Троицы сильно напоминают купальские. На Ивана Купалу тоже плели венки — пускали их по воде. Когда-то это был один праздник, считают исследователи.Христианские миссионеры понимали, что разом языческие ритуалы не искоренить. Поэтому переиначили их, придав новый смысл. Троица довольно близка по календарю к Купале, отсюда и сходство обрядов. Христианский праздник поглотил языческое торжество.В это же время в славянском календаре завершался Семик — когда поминали умерших не своей смертью. Так возникло поверье, будто в субботу накануне Троицы можно поминать самоубийц. Священники это опровергают."Смягчающий фактор"Как и то, что троицкие березовые ветки обладают чудодейственной целебной силой."Самодеятельное богословие — опасная вещь. Это прямая дорога в секту, — предупреждает иеромонах Макарий (Маркиш). — В зеленом убранстве храмов на Троицу — эстетический момент. Такова традиция: священники держат в руках цветы, повсюду стоят молодые березки. Это просто красиво".По словам главы Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, корни этой традиции — в Библии."Это служит напоминанием о том, что происходило в Сионской горнице: шум ветра, атмосфера средиземноморского юга. Таким образом, храм символически становится тем местом, в котором находились апостолы в момент сошествия Духа Святого", — поясняет он.И добавляет: а у травы на полу есть и практическое значение. На праздник сразу после литургии свершается вечерня с чтением долгих коленопреклоненных молитв. И трава в данном случае — "смягчающий фактор".Духовенство спешит успокоить тех, кто упрекает Церковь в ежегодной вырубке леса и городских зеленых зон. Для украшения чаще всего берут березовый молодняк, который вырос, например, вдоль линий электропередачи. То есть то, что вырубят в любом случае.А самое важное: беспокойство об окружающей среде и многочисленные предрассудки не должны исказить истинный смысл праздника.

https://ria.ru/20240524/russkaya-1947956191.html

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, русская православная церковь, день святой троицы, аналитика - религия и мировоззрение