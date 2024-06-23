https://ria.ru/20240623/tramp-1954822913.html

Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - РИА Новости, 23.06.2024

Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Экс-президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks 500 долларов чаевых, а на... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:04

2024-06-23T10:04

2024-06-23T15:13

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks 500 долларов чаевых, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые", сообщил телеканал Fox Business. "Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился <...> в ресторане Tony and Nick's Steaks. <...> Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и тем, что написал на квитанции "долой налоги на чаевые", — указано в материале.На прошлой неделе на митинге в Лас-Вегасе Трамп пообещал избирателям после возвращения в Белый дом первым делом отменить налоги с чаевых — основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада. Согласно телеканалу, посещение политиком ресторана было "непредвиденным". После визита бывший президент отправился на выступление в университет Темпл города Филадельфия в рамках своей предвыборной кампании. Ближайшие выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240621/tramp-1954523843.html

https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лас-вегас, невада, дональд трамп