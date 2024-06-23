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Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - РИА Новости, 23.06.2024
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10:04 23.06.2024 (обновлено: 15:13 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/tramp-1954822913.html
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах - РИА Новости, 23.06.2024
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Экс-президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks 500 долларов чаевых, а на... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:04
2024-06-23T15:13
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks 500 долларов чаевых, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые", сообщил телеканал Fox Business. &quot;Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился &lt;...&gt; в ресторане Tony and Nick&#x27;s Steaks. &lt;...&gt; Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и тем, что написал на квитанции &quot;долой налоги на чаевые&quot;, — указано в материале.На прошлой неделе на митинге в Лас-Вегасе Трамп пообещал избирателям после возвращения в Белый дом первым делом отменить налоги с чаевых — основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада. Согласно телеканалу, посещение политиком ресторана было "непредвиденным". После визита бывший президент отправился на выступление в университет Темпл города Филадельфия в рамках своей предвыборной кампании. Ближайшие выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240621/tramp-1954523843.html
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в мире, сша, лас-вегас, невада, дональд трамп
В мире, США, Лас-Вегас, Невада, Дональд Трамп
Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах

Трамп оставил официанту 500 долларов, а на чеке написал "долой налоги на чаевые"

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks 500 долларов чаевых, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые", сообщил телеканал Fox Business.
«

"Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился <...> в ресторане Tony and Nick's Steaks. <...> Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и тем, что написал на квитанции "долой налоги на чаевые", — указано в материале.

Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
СМИ узнали, как Трамп будет выбирать вице-президента
21 июня, 14:33
На прошлой неделе на митинге в Лас-Вегасе Трамп пообещал избирателям после возвращения в Белый дом первым делом отменить налоги с чаевых — основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада.
Согласно телеканалу, посещение политиком ресторана было "непредвиденным". После визита бывший президент отправился на выступление в университет Темпл города Филадельфия в рамках своей предвыборной кампании.
Ближайшие выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа 370 миллионов долларов
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В миреСШАЛас-ВегасНевадаДональд Трамп
 
 
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