Трамп оставил в ресторане 500 долларов чаевых и записку о налогах
Трамп оставил официанту 500 долларов, а на чеке написал "долой налоги на чаевые"
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueДональд Трамп
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в Южной Филадельфии оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks 500 долларов чаевых, а на обороте чека написал "долой налоги на чаевые", сообщил телеканал Fox Business.
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"Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился <...> в ресторане Tony and Nick's Steaks. <...> Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и тем, что написал на квитанции "долой налоги на чаевые", — указано в материале.
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На прошлой неделе на митинге в Лас-Вегасе Трамп пообещал избирателям после возвращения в Белый дом первым делом отменить налоги с чаевых — основного источника дохода работников индустрии развлечений, которой живет город в электорально значимом штате Невада.
Согласно телеканалу, посещение политиком ресторана было "непредвиденным". После визита бывший президент отправился на выступление в университет Темпл города Филадельфия в рамках своей предвыборной кампании.
Ближайшие выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.