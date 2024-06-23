https://ria.ru/20240623/terakt-1954899169.html

В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе

В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил о том, что США являются организатором террористического акта в Севастополе, и они должны понести... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:26

2024-06-23T19:26

2024-06-23T19:26

севастополь

сша

украина

василий пискарев

михаил развожаев

вооруженные силы украины

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил о том, что США являются организатором террористического акта в Севастополе, и они должны понести ответственность. "Но очевидно, что кровь мирных жителей Севастополя - не только на руках нациста Зеленского, но и на руках Байдена и его администрации, которые поставляют ВСУ ракеты. США - организатор и заказчик этого террористического акта. И должны понести за него ответственность", - написал Пискарев в своём Telegram-канале. Он добавил, что парламентская комиссия недавно представила итоговый доклад о преступлениях украинских нацистов, среди рекомендаций доклада: Генпрокуратуре и ФСБ - инициировать признание ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями, что является справедливым, по мнению депутата.Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

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сша

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