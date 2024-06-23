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В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
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19:26 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/terakt-1954899169.html
В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе
В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил о том, что США являются организатором террористического акта в Севастополе, и они должны понести... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:26
2024-06-23T19:26
севастополь
сша
украина
василий пискарев
михаил развожаев
вооруженные силы украины
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил о том, что США являются организатором террористического акта в Севастополе, и они должны понести ответственность. "Но очевидно, что кровь мирных жителей Севастополя - не только на руках нациста Зеленского, но и на руках Байдена и его администрации, которые поставляют ВСУ ракеты. США - организатор и заказчик этого террористического акта. И должны понести за него ответственность", - написал Пискарев в своём Telegram-канале. Он добавил, что парламентская комиссия недавно представила итоговый доклад о преступлениях украинских нацистов, среди рекомендаций доклада: Генпрокуратуре и ФСБ - инициировать признание ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями, что является справедливым, по мнению депутата.Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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севастополь, сша, украина, василий пискарев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, госдума рф, генеральная прокуратура рф, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, США, Украина, Василий Пискарев, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Госдуме назвали США организатором теракта в Севастополе

Пискарев: США должны понести ответственность за теракт в Севастополе

© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил о том, что США являются организатором террористического акта в Севастополе, и они должны понести ответственность.
«
"Но очевидно, что кровь мирных жителей Севастополя - не только на руках нациста Зеленского, но и на руках Байдена и его администрации, которые поставляют ВСУ ракеты. США - организатор и заказчик этого террористического акта. И должны понести за него ответственность", - написал Пискарев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что парламентская комиссия недавно представила итоговый доклад о преступлениях украинских нацистов, среди рекомендаций доклада: Генпрокуратуре и ФСБ - инициировать признание ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями, что является справедливым, по мнению депутата.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова
Вчера, 14:56
 
СевастопольСШАУкраинаВасилий ПискаревМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныГосдума РФГенеральная прокуратура РФОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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