https://ria.ru/20240623/tayvan-1954816010.html

Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова

Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова - РИА Новости, 23.06.2024

Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова

МО Тайваня на своей странице в соцсети X заявило, что вооруженные силы острова за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 15 воздушных судов и шесть... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:47

2024-06-23T08:47

2024-06-23T08:47

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

дун цзюнь

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. МО Тайваня на своей странице в соцсети X заявило, что вооруженные силы острова за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 15 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). "С 6.00 субботы (1.00 мск) по 6.00 воскресенья (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 15 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны. По данным министерства, восемь воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай очень хорошо подготовлен к любым экстремальным сценариям "независимости Тайваня" и способен справиться с вооруженными формированиями, выступающими за "независимость" острова. Он сравнил сепаратистов с "богомолом, пытающимся остановить колесницу лапками". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html

https://ria.ru/20240622/tayvan-1954660918.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, дун цзюнь, народно-освободительная армия китая