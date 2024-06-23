Минобороны Тайваня рассказало о слежении за китайскими судами у острова
Минобороны Тайваня отследило 15 воздушных судов и шесть кораблей ВС Китая
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. МО Тайваня на своей странице в соцсети X заявило, что вооруженные силы острова за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 15 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"С 6.00 субботы (1.00 мск) по 6.00 воскресенья (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 15 воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны.
По данным министерства, восемь воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай очень хорошо подготовлен к любым экстремальным сценариям "независимости Тайваня" и способен справиться с вооруженными формированиями, выступающими за "независимость" острова. Он сравнил сепаратистов с "богомолом, пытающимся остановить колесницу лапками".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.