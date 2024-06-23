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Минобороны потребовало от кораблестроителей обеспечить серийность судов - РИА Новости, 23.06.2024
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16:51 23.06.2024 (обновлено: 16:57 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sudostroenie-1954874353.html
Минобороны потребовало от кораблестроителей обеспечить серийность судов
Минобороны потребовало от кораблестроителей обеспечить серийность судов - РИА Новости, 23.06.2024
Минобороны потребовало от кораблестроителей обеспечить серийность судов
Командование ВМФ РФ требует от кораблестроителей обеспечить серийность кораблей, которые подтвердили свои характеристики за время эксплуатации, заявил РИА... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:51
2024-06-23T16:57
безопасность
ренат мистахов
вмф рф
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КРОНШТАДТ, 23 июн - РИА Новости. Командование ВМФ РФ требует от кораблестроителей обеспечить серийность кораблей, которые подтвердили свои характеристики за время эксплуатации, заявил РИА Новости по завершении международного Военно-морского салона "Флот-2024" гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. "Основные вопросы здесь - время и деньги. Если сейчас начинать новые работы, то это будут потерянные деньги и потерянное время. Сегодня флот хочет видеть не только корабли берегового охранения, но и дальнего плавания, и в основном старается построить то, что серийно уже построено", - сказал он. По словам Мистахова, сегодня на двух заводах корпорации строятся корабли 12 разных проектов, из которых 7 - головные: "Так работать нельзя. Людей не хватает", - подчеркнул он. "Мы предлагали и "Сарсар", и "Гепард" с увеличенным боекомплектом до 24 "Калибров". Нам сказали: "Нам нужна серия". Сегодня ВМФ работает над программой своего будущего развития, и основная задача - максимально насытить флот кораблями, которые уже имеют опыт, серию и применение", - пояснил собеседник агентства."Если мы говорим о кораблях длиной за 60 метров (корабли второго ранга), то они должны ходить со скоростью 30 узлов, а те которые поменьше - до 60 метров (корабли третьего ранга) - 40-45 узлов", - сказал Мистахов.По его словам, корабли не должны быть "тихоходными".Один морской узел равен 1,8 километра в час."Мы прекрасно понимаем, ВМФ не всегда используется в военных целях. Ему нужно показать своё присутствие в нейтральных водах. Мы должны пройти и показать, что мы рядом, а это - скорость", - пояснил Мистахов.Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего участниками "Флота-2024" стали 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ россии малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 "Каракурт" и другие водоизмещением порядка 2 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html
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безопасность, ренат мистахов, вмф рф
Безопасность, Ренат Мистахов, ВМФ РФ
Минобороны потребовало от кораблестроителей обеспечить серийность судов

ВМФ потребовал от кораблестроителей строить суда скоростью от 30 до 45 узлов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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КРОНШТАДТ, 23 июн - РИА Новости. Командование ВМФ РФ требует от кораблестроителей обеспечить серийность кораблей, которые подтвердили свои характеристики за время эксплуатации, заявил РИА Новости по завершении международного Военно-морского салона "Флот-2024" гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
"Основные вопросы здесь - время и деньги. Если сейчас начинать новые работы, то это будут потерянные деньги и потерянное время. Сегодня флот хочет видеть не только корабли берегового охранения, но и дальнего плавания, и в основном старается построить то, что серийно уже построено", - сказал он.
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По словам Мистахова, сегодня на двух заводах корпорации строятся корабли 12 разных проектов, из которых 7 - головные: "Так работать нельзя. Людей не хватает", - подчеркнул он.
«
"Мы предлагали и "Сарсар", и "Гепард" с увеличенным боекомплектом до 24 "Калибров". Нам сказали: "Нам нужна серия". Сегодня ВМФ работает над программой своего будущего развития, и основная задача - максимально насытить флот кораблями, которые уже имеют опыт, серию и применение", - пояснил собеседник агентства.
"Если мы говорим о кораблях длиной за 60 метров (корабли второго ранга), то они должны ходить со скоростью 30 узлов, а те которые поменьше - до 60 метров (корабли третьего ранга) - 40-45 узлов", - сказал Мистахов.
По его словам, корабли не должны быть "тихоходными".
Один морской узел равен 1,8 километра в час.
«
"Мы прекрасно понимаем, ВМФ не всегда используется в военных целях. Ему нужно показать своё присутствие в нейтральных водах. Мы должны пройти и показать, что мы рядом, а это - скорость", - пояснил Мистахов.
Выставка проходила в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего участниками "Флота-2024" стали 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ россии малые ракетные корабли (МРК) проектов 22800 "Каракурт" и другие водоизмещением порядка 2 тысяч тонн.
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