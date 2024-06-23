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Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец
Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец - РИА Новости, 23.06.2024
Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец
Американские полицейские спасли двух маленьких детей, которых пытался утопить в океане их отец, сообщили правоохранительные органы города Уэст-Хейвен, штат... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:17
2024-06-23T23:17
2024-06-23T23:17
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Американские полицейские спасли двух маленьких детей, которых пытался утопить в океане их отец, сообщили правоохранительные органы города Уэст-Хейвен, штат Коннектикут. Патрульный, привлеченный громкими криками, бросился в воду и с помощью подоспевших сослуживцев отбил у удалявшегося от берега мужчины двух детей в возрасте младше трех лет. "Быстрая реакция наших патрульных офицеров несомненно спасла жизни этих детей", - сказано в пресс-релизе управления полиции Уэст-Хейвена. Детей отправили в реанимацию местной больницы, их состояние, по данным властей, улучшается. Мужчине, в котором опознали 41-летнего жителя штата Нью-Йорк, грозит обвинение в покушении на убийство.
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коннектикут
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коннектикут, нью-йорк (город)
В мире, Коннектикут, Нью-Йорк (город)
Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец
Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец