https://ria.ru/20240623/ssha-1954931634.html

Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец

Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец - РИА Новости, 23.06.2024

Полиция в США спасла двух детей, которых чуть не утопил в океане их отец

Американские полицейские спасли двух маленьких детей, которых пытался утопить в океане их отец, сообщили правоохранительные органы города Уэст-Хейвен, штат... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:17

2024-06-23T23:17

2024-06-23T23:17

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коннектикут

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Американские полицейские спасли двух маленьких детей, которых пытался утопить в океане их отец, сообщили правоохранительные органы города Уэст-Хейвен, штат Коннектикут. Патрульный, привлеченный громкими криками, бросился в воду и с помощью подоспевших сослуживцев отбил у удалявшегося от берега мужчины двух детей в возрасте младше трех лет. "Быстрая реакция наших патрульных офицеров несомненно спасла жизни этих детей", - сказано в пресс-релизе управления полиции Уэст-Хейвена. Детей отправили в реанимацию местной больницы, их состояние, по данным властей, улучшается. Мужчине, в котором опознали 41-летнего жителя штата Нью-Йорк, грозит обвинение в покушении на убийство.

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коннектикут

нью-йорк (город)

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, коннектикут, нью-йорк (город)