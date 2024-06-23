https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954921784.html

Спецоперация, 23 июня: Киев нанес удар ATACMS по Севастополю

Спецоперация, 23 июня: Киев нанес удар ATACMS по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024

Спецоперация, 23 июня: Киев нанес удар ATACMS по Севастополю

О террористической атаке Киева на Севастополь, обещании Дональда Трампа и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:41

2024-06-23T21:41

2024-06-23T22:10

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

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фархан хак

сша

вооруженные силы украины

оон

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. О террористической атаке Киева на Севастополь, обещании Дональда Трампа и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMSКиев в воскресенье атаковал Крым пятью полученными от США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. По данным Минобороны, четыре ракеты были перехвачены, одна в результате воздействия ПВО подорвана в воздухе. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, осколки упали в прибрежной зоне. По последним данным, которые сообщил Развожаев, погибли четыре человека, из них двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны заявили, что полетные задания для ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Таким образом, ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен.Подобные действия не останутся безответными, заверили в Минобороны. Следственный комитет России после удара завел уголовное дело о теракте. В Севастополе и Республике Крым 24 июня объявили днем траура. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Секретариат ООН "разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма". Почти две тысячиКак следует из сводки Минобороны, опубликованной в воскресенье, утром ВС России нанесли групповой удар морским высокоточным оружием большой дальности по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Подразделения российских группировок нанесли поражение украинским войскам и отразили шесть контратак. Потери противника составили почти две тысячи солдат. Кроме того, Киев лишился трех танков, бронетранспортера, трех боевых машин пехоты, в том числе одной БМП Bradley производства США, боевой машины ЗРК "Стрела-10", шести гаубиц М777 и трех орудий М119 производства США, гаубицы FH70 производства Великобритании, трех гаубиц "Мста-Б", двух самоходных артустановок "Гвоздика", 11 орудий Д-20 и 12 Д-30, противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". Кроме того, уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. ПВО сбила 75 украинских беспилотников и 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire и "Ольха". Беспилотники и кассетные снарядыМинобороны также сообщило, что в течение ночи на 23 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Смоленской, два над Липецкой и еще один над Тульской. В течение дня ведомство сообщало об уничтожении трех реактивных снарядов Vampire и одного беспилотника над Белгородской областью. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские формирования выпустили 57 снарядов, в том числе шесть кассетных, калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Кроме того, на Горловку с беспилотника был сброшен взрывоопасный предмет. В результате ударов украинских военных по Горловке повреждена школа. В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина. ОбещаниеЭкс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах решит конфликт между Россией и Украиной еще до инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года. Движение приостановленоУкраинский телеканал "Общественное" сообщил в воскресенье о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявил о взрывах в городе.Агентство РБК-Украина сообщило, что часть Харькова после взрывов осталась без света. Харьковский метрополитен приостановил движение поездов.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954914814.html

https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html

https://ria.ru/20240623/nato-1954871058.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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севастополь

сша

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Комментарий губернатора Развожаева после атаки ВСУ на Севастополь Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы. 2024-06-23T21:41 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, севастополь, михаил развозжаев, фархан хак, сша, вооруженные силы украины, оон, мт-12 "рапира", мария захарова, сцкк, обстрел севастополя ракетами atacms