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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 23.06.2024
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:27
2024-06-23T14:27
2024-06-23T14:27
надежные люди
магаданская область
донецкая народная республика
боевое братство
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
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МАГАДАН, 23 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. Ранее сообщалось, что компания "Магаданэнерго" передала четыре автомобиля УАЗ "Патриот" "Боевому братству" для отправки магаданским бойцам в зону СВО. Само "Боевое братство" с начала СВО приобрело и отправило военным более 20 автомобилей. "Четыре уазика, что передало "Магаданэнерго", доставлены на склад Магаданской области в ДНР. Первая машина передана адресату - нашему магаданскому бойцу", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Боевое братство, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Авто
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот"