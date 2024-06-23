https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954855561.html

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 23.06.2024

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:27

2024-06-23T14:27

2024-06-23T14:27

надежные люди

магаданская область

донецкая народная республика

боевое братство

ульяновский автомобильный завод (уаз)

авто

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МАГАДАН, 23 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. Ранее сообщалось, что компания "Магаданэнерго" передала четыре автомобиля УАЗ "Патриот" "Боевому братству" для отправки магаданским бойцам в зону СВО. Само "Боевое братство" с начала СВО приобрело и отправило военным более 20 автомобилей. "Четыре уазика, что передало "Магаданэнерго", доставлены на склад Магаданской области в ДНР. Первая машина передана адресату - нашему магаданскому бойцу", - написал Козлов.

https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html

магаданская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто