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Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 23.06.2024
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14:27 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954855561.html
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 23.06.2024
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:27
2024-06-23T14:27
надежные люди
магаданская область
донецкая народная республика
боевое братство
ульяновский автомобильный завод (уаз)
авто
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МАГАДАН, 23 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. Ранее сообщалось, что компания "Магаданэнерго" передала четыре автомобиля УАЗ "Патриот" "Боевому братству" для отправки магаданским бойцам в зону СВО. Само "Боевое братство" с начала СВО приобрело и отправило военным более 20 автомобилей. "Четыре уазика, что передало "Магаданэнерго", доставлены на склад Магаданской области в ДНР. Первая машина передана адресату - нашему магаданскому бойцу", - написал Козлов.
https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html
магаданская область
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магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство, ульяновский автомобильный завод (уаз), авто
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Боевое братство, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Авто
Магаданские волонтеры доставили в зону СВО автомобили УАЗ "Патриот"

Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МАГАДАН, 23 июн - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили в зону СВО четыре автомобиля УАЗ "Патриот", написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
Ранее сообщалось, что компания "Магаданэнерго" передала четыре автомобиля УАЗ "Патриот" "Боевому братству" для отправки магаданским бойцам в зону СВО. Само "Боевое братство" с начала СВО приобрело и отправило военным более 20 автомобилей.
"Четыре уазика, что передало "Магаданэнерго", доставлены на склад Магаданской области в ДНР. Первая машина передана адресату - нашему магаданскому бойцу", - написал Козлов.
Автомобиль УАЗ от Боевого братства - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Волонтеры из Магадана доставили подарки и автомобиль в зону спецоперации
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Надежные людиМагаданская областьДонецкая Народная РеспубликаБоевое братствоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Авто
 
 
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