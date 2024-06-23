https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954844166.html

В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных

В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных - РИА Новости, 23.06.2024

В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 130 украинских боевиков, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:18

2024-06-23T13:18

2024-06-23T13:23

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 130 украинских боевиков, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая балка, Ольховка и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://radiosputnik.ru/20240622/svo-1954791111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность