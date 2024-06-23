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В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных
В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных - РИА Новости, 23.06.2024
В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 130 украинских боевиков, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:18
2024-06-23T13:18
2024-06-23T13:23
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 130 украинских боевиков, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая балка, Ольховка и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://radiosputnik.ru/20240622/svo-1954791111.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В зоне ответственности группы "Днепр" ВСУ потеряли до 130 военных
Минобороны: группа "Днепр" нанесла поражение силам ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 130 украинских боевиков, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка, Золотая балка, Ольховка и Токаревка Херсонской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", - говорится в сообщении российского военного ведомства.