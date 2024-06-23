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Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 23.06.2024 (обновлено: 13:26 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954842870.html
Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек
Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек - РИА Новости, 23.06.2024
Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населённых пунктов в Харьковской области, противник... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:11
2024-06-23T13:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
сша
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и военную технику."Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровых орудия Д-20, шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность, США
Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек

ВСУ потеряли до 210 солдат у семи населенных пунктов Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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По данным министерства, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и военную технику.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровых орудия Д-20, шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьБезопасностьСША
 
 
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