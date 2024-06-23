https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954842870.html

Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек

Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек - РИА Новости, 23.06.2024

Потери ВСУ в зоне ответственности группы "Север" составили до 210 человек

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населённых пунктов в Харьковской области, противник... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:11

2024-06-23T13:11

2024-06-23T13:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли семи украинским бригадам поражение у семи населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 210 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Веселое, Питомник, Лесное, Волчанск и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и военную технику."Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровых орудия Д-20, шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html

https://radiosputnik.ru/20240622/svo-1954791111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, сша