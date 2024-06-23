https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954908064.html

Губернаторы ЦФО выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе

Губернаторы ЦФО выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

Губернаторы ЦФО выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе

Губернаторы регионов ЦФО выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе при украинском террористическом обстреле и пожелали скорейшего выздоровления... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:07

2024-06-23T20:07

2024-06-23T20:07

россия

севастополь

украина

игорь артамонов

владимир путин

максим егоров

запорожская аэс

обстрел севастополя ракетами atacms

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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Губернаторы регионов ЦФО выразили соболезнования семьям погибших в Севастополе при украинском террористическом обстреле и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. "Выражаю искренние соболезнования всем жителям Севастополя, родным и близким погибших. Пострадавшим - скорейшего выздоровления. Тамбовщина с вами!", — написал губернатор Максим Егоров в своём Telegram-канале. Коллеги Егорова резко выразились в адрес противника. Воронежский губернатор Гусев заверил, что "мы будем помнить всех, кто погиб сегодня на севастопольском пляже. И уже никогда не забудем террористическую сущность киевского режима, а также его заокеанских хозяев, вводивших в свои ракеты полетные задания на мирный город". Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев считает, что "нет предела жестокости киевского режима, нанесшего преступный удар по мирному населению. Этим бесчеловечным действиям нет и никогда не будет оправдания. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проанализировал действия украинских властей и их коллег из недружественных стран. "Неделю назад они проводили саммит... в Швейцарии. Они подписывали коммюнике. Они обвиняли Россию, отказываясь от предлагаемых им условий. Они — это коллективный запад и фашисты из Киева. Бесятся, что ничего не могут сделать на фронте. Бесятся, что вложенные в Украину деньги не отбиваются. Бесятся, что Россия не развалилась. И от бессилия бьют по мирным людям", — написал губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Артамонов добавил, что власти Липецкой области готовы помочь "всем, чем потребуется". Соболезнования семьям погибших выразили губернаторы Ярославской, Курской, Калужской и других областей ЦФО. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954873269.html

https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html

россия

севастополь

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россия, севастополь, украина, игорь артамонов, владимир путин, максим егоров, запорожская аэс, обстрел севастополя ракетами atacms