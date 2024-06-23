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Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
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20:05 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954907872.html
Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя
Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с жертвами в результате атаки ВСУ, сообщила... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:05
2024-06-23T20:05
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михаил развожаев
вооруженные силы украины
telegram
обстрел севастополя ракетами atacms
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с жертвами в результате атаки ВСУ, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Telegram - канале дипмиссии. "С чувством глубокой скорби и боли восприняли печальное известие о человеческих жертвах при ракетном обстреле Севастополя", - процитировали в пресс-службе Крутого. В соболезновании он с сожалением отметил, что среди погибших и пострадавших есть дети. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших безвинных людей. Передайте, пожалуйста, слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким пострадавших", - говорится в соболезновании. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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севастополь, белоруссия, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, telegram, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Белоруссия, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Telegram, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя

Посол Белоруссии Крутой выразил соболезнования Развожаеву в связи в атакой ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой . Архивное фото
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с жертвами в результате атаки ВСУ, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Telegram - канале дипмиссии.
«
"С чувством глубокой скорби и боли восприняли печальное известие о человеческих жертвах при ракетном обстреле Севастополя", - процитировали в пресс-службе Крутого. В соболезновании он с сожалением отметил, что среди погибших и пострадавших есть дети.
«
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших безвинных людей. Передайте, пожалуйста, слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким пострадавших", - говорится в соболезновании.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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СевастопольБелоруссияРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныTelegramОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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