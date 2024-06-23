Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя
Посол Белоруссии Крутой выразил соболезнования Развожаеву в связи в атакой ВСУ
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой
© Sputnik / Виктор Толочко
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой . Архивное фото
МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с жертвами в результате атаки ВСУ, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Telegram - канале дипмиссии.
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"С чувством глубокой скорби и боли восприняли печальное известие о человеческих жертвах при ракетном обстреле Севастополя", - процитировали в пресс-службе Крутого. В соболезновании он с сожалением отметил, что среди погибших и пострадавших есть дети.
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"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших безвинных людей. Передайте, пожалуйста, слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким пострадавших", - говорится в соболезновании.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.