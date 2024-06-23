https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954907872.html

Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя

Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024

Посол Белоруссии выразил соболезнования губернатору Севастополя

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с жертвами в результате атаки ВСУ, сообщила... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:05

2024-06-23T20:05

2024-06-23T20:05

севастополь

белоруссия

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

telegram

обстрел севастополя ракетами atacms

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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в связи с жертвами в результате атаки ВСУ, сообщила пресс-служба белорусского посольства в Telegram - канале дипмиссии. "С чувством глубокой скорби и боли восприняли печальное известие о человеческих жертвах при ракетном обстреле Севастополя", - процитировали в пресс-службе Крутого. В соболезновании он с сожалением отметил, что среди погибших и пострадавших есть дети. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших безвинных людей. Передайте, пожалуйста, слова большой поддержки и сочувствия семьям и близким пострадавших", - говорится в соболезновании. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

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севастополь, белоруссия, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, telegram, обстрел севастополя ракетами atacms