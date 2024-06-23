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Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
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18:44 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954892921.html
Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе
Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:44
2024-06-23T18:44
севастополь
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим. "Атака ВСУ на пляж в Севастополе — это теракт против мирных людей. Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами", - сообщил Воробьев в своем Telegram-канале. Также губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления и отметил, что Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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севастополь
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севастополь, московская область (подмосковье), андрей воробьев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе

Губернатор Воробьев выразил соболезнования жертвам обстрела ВСУ в Севастополе

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) / Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов (cropped) /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.
«
"Атака ВСУ на пляж в Севастополе — это теракт против мирных людей. Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами", - сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.
Также губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления и отметил, что Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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Вчера, 17:57
 
СевастопольМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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