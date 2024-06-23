https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954892921.html

Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе

Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:44

2024-06-23T18:44

2024-06-23T18:44

севастополь

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования жертвам атаки ВСУ в Севастополе и пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим. "Атака ВСУ на пляж в Севастополе — это теракт против мирных людей. Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами", - сообщил Воробьев в своем Telegram-канале. Также губернатор пожелал раненым скорейшего выздоровления и отметил, что Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 119 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

севастополь

московская область (подмосковье)

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севастополь, московская область (подмосковье), андрей воробьев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms