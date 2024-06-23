https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954888710.html
Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь
Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:10
2024-06-23T18:10
2024-06-23T18:17
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
севастополь
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь."В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших. Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он добавил, что клиники Москвы готовы принять пострадавших."Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Собянин.По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html
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Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Михаил Развожаев, Россия, Москва
Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь
Собянин выразил соболезнования родным погибших при обстреле ВСУ Севастополя