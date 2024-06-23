https://ria.ru/20240623/soboleznovaniya-1954888710.html

Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь

Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024

Собянин выразил соболезнования родным погибших при атаки ВСУ на Севастополь

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:10

2024-06-23T18:10

2024-06-23T18:17

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

севастополь

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сергей собянин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь."В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших. Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он добавил, что клиники Москвы готовы принять пострадавших."Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Собянин.По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html

севастополь

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вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, севастополь, сергей собянин, михаил развожаев, россия, москва