https://ria.ru/20240623/soboleznovanie-1954901124.html

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:37

2024-06-23T19:37

2024-06-23T19:37

тверская область

севастополь

тверская область

игорь руденя

вооруженные силы украины

михаил развожаев

россия

обстрел севастополя ракетами atacms

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ТВЕРЬ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в результате обстрела городского пляжа 23 июня. "Выражаю Вам, жителям города Севастополя и всем пострадавшим и их семьям искренние соболезнования в связи с варварской атакой киевского режима против мирных граждан, среди которых – дети. Тверская область готова оказать необходимую помощь и поддержку", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, тверская область, игорь руденя, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, обстрел севастополя ракетами atacms