https://ria.ru/20240623/soboleznovanie-1954901124.html
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:37
2024-06-23T19:37
2024-06-23T19:37
тверская область
севастополь
тверская область
игорь руденя
вооруженные силы украины
михаил развожаев
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
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ТВЕРЬ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в результате обстрела городского пляжа 23 июня. "Выражаю Вам, жителям города Севастополя и всем пострадавшим и их семьям искренние соболезнования в связи с варварской атакой киевского режима против мирных граждан, среди которых – дети. Тверская область готова оказать необходимую помощь и поддержку", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, тверская область, игорь руденя, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, обстрел севастополя ракетами atacms
Тверская область, Севастополь, Тверская область, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS