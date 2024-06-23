Рейтинг@Mail.ru
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:37 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/soboleznovanie-1954901124.html
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:37
2024-06-23T19:37
тверская область
севастополь
тверская область
игорь руденя
вооруженные силы украины
михаил развожаев
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954878448_0:53:765:483_1920x0_80_0_0_f31eb61ab6408dbd5b482bee302410e5.jpg
ТВЕРЬ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в результате обстрела городского пляжа 23 июня. "Выражаю Вам, жителям города Севастополя и всем пострадавшим и их семьям искренние соболезнования в связи с варварской атакой киевского режима против мирных граждан, среди которых – дети. Тверская область готова оказать необходимую помощь и поддержку", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
севастополь
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954878448_121:0:765:483_1920x0_80_0_0_c672e5f8d179ece028c8b2479b3bdf8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, тверская область, игорь руденя, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, обстрел севастополя ракетами atacms
Тверская область, Севастополь, Тверская область, Игорь Руденя, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Севастополе

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и жителям города в связи с гибелью мирных граждан в результате обстрела городского пляжа 23 июня.
"Выражаю Вам, жителям города Севастополя и всем пострадавшим и их семьям искренние соболезнования в связи с варварской атакой киевского режима против мирных граждан, среди которых – дети. Тверская область готова оказать необходимую помощь и поддержку", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова
Вчера, 14:56
 
Тверская областьСевастопольТверская областьИгорь РуденяВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала