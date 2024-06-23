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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/snaryady-1954835230.html
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 23.06.2024
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 11.30 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:18
2024-06-23T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство также сообщило, что в 11.45 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240622/toretsk-1954648479.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Представительство также сообщило, что в 11.45 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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