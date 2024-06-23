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"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь
Россия отомстит за смерть каждого гражданина при обстреле ВСУ Севастополя, западные кураторы понесут ответственность, заявил глава комитета ГД по международным... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:07
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
россия
леонид слуцкий (политик)
михаил развожаев
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия отомстит за смерть каждого гражданина при обстреле ВСУ Севастополя, западные кураторы понесут ответственность, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.Он добавил, что только чёткое продвижение российской армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО пресекут "террористические выпадки неонацистского режима"."Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Региональное отделение ЛДПР работает на месте, оказывается необходимая помощь", - заключил Слуцкий.Также он сказал, что подельники Владимира Зеленского решили сообразить для западных спонсоров очередную "победу" на информационном фронте.&quot;В отчаянной агонии от неудач на передовой подельники Зеленского решили сообразить для западных спонсоров очередную &quot;победу&quot; на информационном фронте, для пущего эффекта подгадав нападение в светлый праздник Троицы&quot;, написал Слуцкий.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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севастополь, вооруженные силы украины, россия, леонид слуцкий (политик), михаил развожаев, сша, владимир зеленский, лдпр, госдума рф, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Михаил Развожаев, США, Владимир Зеленский, ЛДПР, Госдума РФ, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Каждая смерть будет отомщена": Слуцкий — об атаке ВСУ на Севастополь

Слуцкий: каждая смерть будет отомщена, западные кураторы понесут ответственность

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия отомстит за смерть каждого гражданина при обстреле ВСУ Севастополя, западные кураторы понесут ответственность, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
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Он добавил, что только чёткое продвижение российской армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО пресекут "террористические выпадки неонацистского режима".
«
"Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Региональное отделение ЛДПР работает на месте, оказывается необходимая помощь", - заключил Слуцкий.
Также он сказал, что подельники Владимира Зеленского решили сообразить для западных спонсоров очередную "победу" на информационном фронте.
«

"В отчаянной агонии от неудач на передовой подельники Зеленского решили сообразить для западных спонсоров очередную "победу" на информационном фронте, для пущего эффекта подгадав нападение в светлый праздник Троицы", написал Слуцкий.

ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Михаил РазвожаевСШАВладимир ЗеленскийЛДПРГосдума РФОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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