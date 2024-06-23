https://ria.ru/20240623/sledovateli-1954903542.html

На место стрельбы в Махачкале выехали следователи

На место стрельбы в Махачкале выехали следователи - РИА Новости, 23.06.2024

На место стрельбы в Махачкале выехали следователи

На место стрельбы в Махачкале выехали следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается в Telegram-канале следственного управления... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:46

2024-06-23T19:46

2024-06-23T20:18

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На место стрельбы в Махачкале выехали следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Дагестану. Ранее руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что в Махачкале в результате стрельбы один сотрудник полиции убит, еще шестеро ранены. "В Махачкале, на место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СК РФ по РД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954896887.html

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные нападения в дербенте и махачкале