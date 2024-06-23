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В Сиэтле автобус въехал в здание - РИА Новости, 23.06.2024
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13:02 23.06.2024 (обновлено: 13:12 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sietl-1954841543.html
В Сиэтле автобус въехал в здание
В Сиэтле автобус въехал в здание - РИА Новости, 23.06.2024
В Сиэтле автобус въехал в здание
Автобус въехал в здание в американском городе Сиэтл в субботу, 11 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:02
2024-06-23T13:12
в мире
сиэтл
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Автобус въехал в здание в американском городе Сиэтл в субботу, 11 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. Согласно заявлению службы, инцидент произошел в субботу вечером. Пассажиры автобуса смогли самостоятельно выбраться до прибытия пожарных. "Автобус въехал в здание... в центре Сиэтла.... Всего в местные больницы были доставлены 11 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пожарной службы. Отмечается, что один из пострадавших, мужчина 54 лет, находится в тяжелом состоянии. Местная полиция расследует произошедшее.
https://radiosputnik.ru/20240620/domodedovo-1954211683.html
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в мире, сиэтл
В мире, Сиэтл
В Сиэтле автобус въехал в здание

В Сиэтле автобус въехал в здание, 11 человек пострадали

© Фото : Seattle Fire DepartmentАвтобус врезался в здание в Сиэтле, США
Автобус врезался в здание в Сиэтле, США - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Seattle Fire Department
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Автобус въехал в здание в американском городе Сиэтл в субботу, 11 человек пострадали, сообщила пожарная служба города.
Согласно заявлению службы, инцидент произошел в субботу вечером. Пассажиры автобуса смогли самостоятельно выбраться до прибытия пожарных.
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"Автобус въехал в здание... в центре Сиэтла.... Всего в местные больницы были доставлены 11 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пожарной службы.
Отмечается, что один из пострадавших, мужчина 54 лет, находится в тяжелом состоянии. Местная полиция расследует произошедшее.
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