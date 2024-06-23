https://ria.ru/20240623/sietl-1954841543.html

В Сиэтле автобус въехал в здание

В Сиэтле автобус въехал в здание - РИА Новости, 23.06.2024

В Сиэтле автобус въехал в здание

Автобус въехал в здание в американском городе Сиэтл в субботу, 11 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:02

2024-06-23T13:02

2024-06-23T13:12

в мире

сиэтл

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Автобус въехал в здание в американском городе Сиэтл в субботу, 11 человек пострадали, сообщила пожарная служба города. Согласно заявлению службы, инцидент произошел в субботу вечером. Пассажиры автобуса смогли самостоятельно выбраться до прибытия пожарных. "Автобус въехал в здание... в центре Сиэтла.... Всего в местные больницы были доставлены 11 человек", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пожарной службы. Отмечается, что один из пострадавших, мужчина 54 лет, находится в тяжелом состоянии. Местная полиция расследует произошедшее.

https://radiosputnik.ru/20240620/domodedovo-1954211683.html

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

сиэтл

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сиэтл