Шор рассказал, как Молдавия сможет сохранить независимость
Шор: Молдавия сможет сохранить независимость благодаря сближению с ЕАЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что Молдавия сможет сохранить свою независимость благодаря сближению со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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"У нас нет другого шанса сохранить свою независимость, кроме движения в сторону ЕАЭС… Поэтому любой здравомыслящий человек должен сказать "нет" на референдуме о евроинтеграции (по факту это аннексия)", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в которых получила статус наблюдателя. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
Президент Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.