Популярность правящей в ФРГ коалиции падает, признал Шольц
Шольц: популярность правящей в ФРГ коалиции падает из-за поддержки Украины
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Популярность правящей коалиции в ФРГ падает из-за поддержки Украины и санкций против России, признал канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
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"Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, которые также не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Но, на мой взгляд, альтернативного варианта, состоящего в том, чтобы этого не делать, не существует", — сказал он.
Так политик ответил на вопрос о падении показателей поддержки правящей коалиции, особенно на востоке Германии, где в преддверии выборов в нескольких федеральных землях, согласно опросам, лидирует правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).
По словам Шольца, ФРГ готова использовать возможности для мирного развития, "которые не означали бы капитуляцию Украины".
Германия — второй по объему донор помощи Украине после США. При этом на прошедших выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 30%, а второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" с 15,9%.
Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 13,9% голосов. Суммарно три партии правящей коалиции — СДПГ, "Зеленые" и свободные либералы — набрали всего 31% голосов.
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