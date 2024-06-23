https://ria.ru/20240623/sholts-1954883378.html

Популярность правящей в ФРГ коалиции падает, признал Шольц

Популярность правящей в ФРГ коалиции падает, признал Шольц - РИА Новости, 23.06.2024

Популярность правящей в ФРГ коалиции падает, признал Шольц

Популярность правящей коалиции в ФРГ падает из-за поддержки Украины и санкций против России, признал канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:25

2024-06-23T17:25

2024-06-23T18:04

германия

украина

россия

олаф шольц

в мире

ard

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Популярность правящей коалиции в ФРГ падает из-за поддержки Украины и санкций против России, признал канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD."Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, которые также не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Но, на мой взгляд, альтернативного варианта, состоящего в том, чтобы этого не делать, не существует", — сказал он.Так политик ответил на вопрос о падении показателей поддержки правящей коалиции, особенно на востоке Германии, где в преддверии выборов в нескольких федеральных землях, согласно опросам, лидирует правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).По словам Шольца, ФРГ готова использовать возможности для мирного развития, "которые не означали бы капитуляцию Украины".Германия — второй по объему донор помощи Украине после США. При этом на прошедших выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 30%, а второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" с 15,9%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 13,9% голосов. Суммарно три партии правящей коалиции — СДПГ, "Зеленые" и свободные либералы — набрали всего 31% голосов.

https://ria.ru/20240622/fraktsiya-1954798358.html

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941315470.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, украина, россия, олаф шольц, в мире, ard