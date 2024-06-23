https://ria.ru/20240623/sheremet-1954876099.html
В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе
В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе
Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака на Севастополь ракетами ATACMS делает США соучастниками теракта. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:58
2024-06-23T16:58
2024-06-23T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака на Севастополь ракетами ATACMS делает США соучастниками теракта. "Ракетный удар по Севастополю и мирным гражданам – это военное преступление, за которое нацистский киевский режим обязательно понесет ответственность. При этом удар по городу американскими ракетами делает США соучастниками этого варварского теракта", - сказал Шеремет. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей - погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. По его словам, с одной стороны США вместе с киевским режимом организуют мирные саммиты в Швейцарии по урегулированию конфликта, а с другой – подло и цинично атакую мирные российские территории. "США вместе с кликой Зеленского должны нести ответственность за этот террористический акт", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе
Шеремет: атака на Севастополь ракетами ATACMS делает США соучастниками теракта