https://ria.ru/20240623/sheremet-1954876099.html

В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе

В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

В Госдуме назвали США соучастниками теракта в Севастополе

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака на Севастополь ракетами ATACMS делает США соучастниками теракта. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:58

2024-06-23T16:58

2024-06-23T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

сша

севастополь

россия

михаил шеремет

михаил развожаев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что атака на Севастополь ракетами ATACMS делает США соучастниками теракта. "Ракетный удар по Севастополю и мирным гражданам – это военное преступление, за которое нацистский киевский режим обязательно понесет ответственность. При этом удар по городу американскими ракетами делает США соучастниками этого варварского теракта", - сказал Шеремет. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Три человека - один взрослый и двое детей - погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. По его словам, с одной стороны США вместе с киевским режимом организуют мирные саммиты в Швейцарии по урегулированию конфликта, а с другой – подло и цинично атакую мирные российские территории. "США вместе с кликой Зеленского должны нести ответственность за этот террористический акт", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html

сша

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, севастополь, россия, михаил шеремет, михаил развожаев, вооруженные силы украины, госдума рф, обстрел севастополя ракетами atacms