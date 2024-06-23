https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954926285.html
На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя
На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя
На международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей Севастополя после обстрела города ВСУ, сообщает пресс-служба выставки. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:19
2024-06-23T22:19
2024-06-23T22:19
общество
севастополь
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f25dae19f024196bff292ef3ca13d856.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей Севастополя после обстрела города ВСУ, сообщает пресс-служба выставки. "Двадцать третьего июня на Международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей города Севастополь, которые подверглись массированному обстрелу", - говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники и гости выставки почтили минутой молчания память погибших и передали слова поддержки и сострадания пострадавшим, сообщает пресс-служба. Также на выставке прозвучал гимн города "Легендарный Севастополь" и композиция "Журавли", которые исполнил Военный оркестр севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск национальной гвардии России. "В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплоченность, единство и силу. Севастополь скорбит. Вместе с нами скорбит вся Россия", — передает пресс-служба слова заместителя начальника управления культурной политики и развития искусства департамента культуры города Севастополя Евгений Бойцов. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека. Понедельник, 24 июня, объявлен в Крыму днем траура.
https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html
https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879390_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_0417dbd6b97ca629f22abc31254cddf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, россия, вооруженные силы украины
Общество, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины
На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя
На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей Севастополя после обстрела города ВСУ, сообщает пресс-служба выставки.
"Двадцать третьего июня на Международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей города Севастополь, которые подверглись массированному обстрелу", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники и гости выставки почтили минутой молчания память погибших и передали слова поддержки и сострадания пострадавшим, сообщает пресс-служба. Также на выставке прозвучал гимн города "Легендарный Севастополь" и композиция "Журавли", которые исполнил Военный оркестр севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск национальной гвардии России
.
«
"В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплоченность, единство и силу. Севастополь скорбит. Вместе с нами скорбит вся Россия", — передает пресс-служба слова заместителя начальника управления культурной политики и развития искусства департамента культуры города Севастополя Евгений Бойцов.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека. Понедельник, 24 июня, объявлен в Крыму днем траура.