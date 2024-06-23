https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954926285.html

На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя

На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024

На выставке "Россия" провели мероприятие в поддержку жителей Севастополя

На международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей Севастополя после обстрела города ВСУ, сообщает пресс-служба выставки. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:19

2024-06-23T22:19

2024-06-23T22:19

общество

севастополь

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей Севастополя после обстрела города ВСУ, сообщает пресс-служба выставки. "Двадцать третьего июня на Международной выставке-форуме "Россия" прошло мероприятие в поддержку жителей города Севастополь, которые подверглись массированному обстрелу", - говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники и гости выставки почтили минутой молчания память погибших и передали слова поддержки и сострадания пострадавшим, сообщает пресс-служба. Также на выставке прозвучал гимн города "Легендарный Севастополь" и композиция "Журавли", которые исполнил Военный оркестр севастопольского полка Южного ордена Жукова округа войск национальной гвардии России. "В трудные моменты севастопольцы всегда показывали сплоченность, единство и силу. Севастополь скорбит. Вместе с нами скорбит вся Россия", — передает пресс-служба слова заместителя начальника управления культурной политики и развития искусства департамента культуры города Севастополя Евгений Бойцов. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека. Понедельник, 24 июня, объявлен в Крыму днем траура.

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

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общество, севастополь, россия, вооруженные силы украины