https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954923191.html

"Убивает детей". Журналист обрушился на лидеров США из-за Севастополя

"Убивает детей". Журналист обрушился на лидеров США из-за Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024

"Убивает детей". Журналист обрушился на лидеров США из-за Севастополя

Американские политики несут ответственность за смерть множества невинных детей, написал американский журналист Дэнни Хайфон в соцсети Х, комментируя теракт ВСУ... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:00

2024-06-23T22:00

2024-06-23T22:00

в мире

севастополь

сша

киев

михаил развожаев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американские политики несут ответственность за смерть множества невинных детей, написал американский журналист Дэнни Хайфон в соцсети Х, комментируя теракт ВСУ в Севастополе."Американское оружие убивает детей в Крыму. Американское оружие убивает детей в Газе. Лицо американского империализма сейчас — это убитые дети и младенцы", — написал Хайфон.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954914814.html

севастополь

сша

киев

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в мире, севастополь, сша, киев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms