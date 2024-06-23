https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

Ответом за Севастополь станет наша победа

Ответом за Севастополь станет наша победа - РИА Новости, 23.06.2024

Ответом за Севастополь станет наша победа

В субботу у нас была годовщина начала Великой Отечественной войны, а уже в воскресенье, сразу после полудня, город-герой Севастополь был атакован натовскими... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:16

2024-06-23T21:16

2024-06-23T21:30

аналитика

севастополь

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В субботу у нас была годовщина начала Великой Отечественной войны, а уже в воскресенье, сразу после полудня, город-герой Севастополь был атакован натовскими крылатыми ракетами с кассетными боеприпасами.Кассетные боеприпасы — страшная вещь сама по себе, в 2008 году их запретили специальной конвенцией. Их устройство позволяет ранить и убивать максимальное число живой силы противника. Но тут они били не по противнику.В воскресенье, на Троицу, севастопольцы и туристы целыми семьями отдыхали в Учкуевке — это красивейший пляж под Севастополем. Натовские ракеты ATACMS летели по обычным мирным жителям — по женщинам, которым хотелось выгулять на пляже новый красивый купальник, по мальчикам и девочкам, которые брызгались водой и строили замки из песка. По нашим людям, по мирным жителям.Все пять ракет удалось сбить нашему ПВО, но осколки пятой упали на пляж. В результате — трагедия. Больше ста сорока человек было ранено, в том числе двадцать семь детей. Четверо человек погибли, из них двое детей, младшему мальчику было всего два годика. Многие дети и взрослые на момент написания заметки находятся в реанимации. В Севастополе в понедельник траур.Конченые ублюдки из Киева подписали себе в воскресенье смертный приговор, нет никакого сомнения, что их раньше или позже найдут и ликвидируют — у наших спецслужб большой опыт ликвидации террористов. Более сложный вопрос с организаторами террористической атаки, джентльменами из-за океана. Они соединяют в себе извращенную жестокость с патологической трусостью и заранее обложились оправданиями.В небе над Черным морем постоянно летают американские беспилотники. В воскресенье, по данным Flightradar, Global Hawk заступил на дежурство в девять утра. У нас нет сомнений, что он собирал разведданные для организации атаки. "А вы докажите!" — говорят нам с той стороны.Целеуказанием ракет ATACMS занимаются американские военные, получающие информацию со своих спутников и беспилотников. "Нет, это не мы, это украинцы", — кривляются бывшие партнеры.Удары по российскому тылу, массовые убийства мирных граждан открыто рекламируются американскими военными экспертами как хорошая, годная стратегия для победы в войне. Мы много писали об этой их новой военной концепции. Но нет, официально Вашингтон не при делах, на самом высоком уровне там говорят, что оружие дают, но удары "не поддерживают". И министр обороны Остин в таком духе высказывался, и Тони Блинкен что-то такое блеял, и Байден вечно твердит "лишь бы не было войны".А мы, глядя на все это, желаем мучительной смерти и Блинкену, и Байдену, и Остину, и далее по списку. У этих джентльменов руки по локоть в крови, они наши смертельные враги, и в воскресенье 23 июня они сделали все, чтобы мы никогда не позволили себе отступить. Нам нужна победа, чтобы устроить всем этим кровавым негодяям второй Нюрнберг, призвать их к ответу за наших погибших.Главная опасность для всего мира в том, что американцы никогда не страдали от полноценной войны на своей территории. На их головы никогда не сыпались бомбы, их матери не прикрывали детей своим телом от осколков. Это позволяет им вести себя как обезьяна с гранатой — они даже близко не представляют себе, каково им придется в случае реального конфликта. Но в этом и главная слабость их стратегии — они не понимают логику большой войны.Террористическими атаками от России можно добиться только одного — еще большего сплочения нашего народа, еще большей нацеленности на победу, еще большего желания отомстить за гибель и мучения наших людей. Мы все это уже проходили восемьдесят лет назад, тогда бомбили и Ленинград, и Москву, но мы не сдались и довольно скоро, по историческим меркам, уничтожили мировое зло в его логове. Ничего не поделаешь, придется повторить.Наше Министерство обороны донесло до США, что считает их ответственными за теракт в Севастополе. По мнению наших военных, полетные задания в ракеты вводили именно американские специалисты. Даже до обезьяны с гранатой должно наконец дойти, что значит такое заявление ядерной державы.Общественность задается вопросом, каков будет наш ответ. Но на самом деле ответом был как раз удар по Севастополю. Это все, что могут наши враги, неспособные остановить наше продвижение на фронте.А российская армия продолжит задавать врагу свои вопросы — утром в воскресенье она ударила высокоточным оружием по месту подготовки летчиков и техников ВВС Украины, а чуть позже раздались взрывы в Харькове и город остался без света.Мы, несомненно, довоюем свою новую отечественную и отпразднуем победу в городе-герое Севастополе. И на этот раз мерзавцы не смогут отсидеться за океаном.

https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html

https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html

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