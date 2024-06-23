https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954914814.html
На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя
На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024
На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя
США следует примерить на себя ситуацию с обстрелом Севастополя ракетами ATACMS, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T21:14
2024-06-23T21:14
2024-06-24T06:33
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США следует примерить на себя ситуацию с обстрелом Севастополя ракетами ATACMS, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Что бы сделали США, если бы в прекрасный воскресный день российская ракета, несущая смертоносные кассетные боеприпасы, управляемая российским разведывательным дроном, с использованием российских спутников и логистической поддержки, разнесла заполненный американцами пляж во Флориде, покалечив или убив невинных женщин и детей?" — написал журналист.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html
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В мире, США, Севастополь, Флорида, Чей Боуз, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя
Журналист Боуз предложил США примерить на себя ситуацию с обстрелом Севастополя