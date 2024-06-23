https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954914814.html

На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя

На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024

На Западе задали неудобный вопрос США после обстрела Севастополя

США следует примерить на себя ситуацию с обстрелом Севастополя ракетами ATACMS, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T21:14

2024-06-23T21:14

2024-06-24T06:33

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США следует примерить на себя ситуацию с обстрелом Севастополя ракетами ATACMS, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Что бы сделали США, если бы в прекрасный воскресный день российская ракета, несущая смертоносные кассетные боеприпасы, управляемая российским разведывательным дроном, с использованием российских спутников и логистической поддержки, разнесла заполненный американцами пляж во Флориде, покалечив или убив невинных женщин и детей?" — написал журналист.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954903871.html

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флорида

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