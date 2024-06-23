https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954903871.html

"Украинцы им кофе подносили". В Индии обвинили США в обстреле Севастополя

"Украинцы им кофе подносили". В Индии обвинили США в обстреле Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024

"Украинцы им кофе подносили". В Индии обвинили США в обстреле Севастополя

США несут ответственность за обстрел Севастополя ракетами ATACMS, украинские военные были у них на подхвате, написал индийский геополитический аналитик и блогер РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:55

2024-06-23T19:55

2024-06-23T20:47

в мире

сша

севастополь

индия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США несут ответственность за обстрел Севастополя ракетами ATACMS, украинские военные были у них на подхвате, написал индийский геополитический аналитик и блогер Кантан в социальной сети X."Севастополь подвергся бомбардировке американскими ракетами (ATACMS), которые координировались при помощи американских беспилотников и американских спутников, а также американских экспертов. Украинцы, возможно, подносили им кофе с печеньками. Эта прокси-война США против России ведет к опасной эскалации с каждым днем", — написал он.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html

https://ria.ru/20240623/terakt-1954899169.html

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севастополь

индия

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в мире, сша, севастополь, индия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms