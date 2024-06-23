https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html
"Террористы". В США высказались об обстреле Севастополя
"Террористы". В США высказались об обстреле Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
"Террористы". В США высказались об обстреле Севастополя
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS является террористическим актом, заявил американский блогер Джексон Хинкл. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:45
2024-06-23T17:45
2024-06-23T20:13
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обстрел Севастополя ракетами ATACMS является террористическим актом, заявил американский блогер Джексон Хинкл."Украина теперь использует американские ракеты, чтобы бомбить невинных мирных жителей на пляже в Крыму, который принадлежит России. Украина — это террористическое государство", — написал Хинкл.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
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В мире, Севастополь, США, Россия, Джексон Хинкл, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
"Террористы". В США высказались об обстреле Севастополя
Американский блогер Хинкл назвал обстрел Севастополя террористическим актом